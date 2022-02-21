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2嫌入室打41歲亞裔母 盜數千財物 3歲兒幸未受傷

記者鄭怡嫣／紐約報導
兩名劫匪闖入皇后區民宅，毆打正在跟孩子睡覺的亞裔婦女，並搶掠財物。(警方提供)
兩名劫匪闖入皇后區民宅，毆打正在跟孩子睡覺的亞裔婦女，並搶掠財物。(警方提供)

皇后區歐松公園(Ozone Park)日前發生一起入室搶劫案，兩名劫匪闖入一位帶著三歲孩子的41歲亞裔女性家中，拳打她的臉部致傷、搶走數千元財物後逃走；市警日前公布嫌犯作案視頻，呼籲民眾提供線索。

警方表示，7日上午11時不到，兩名劫匪進入皇后區歐松公園104街交自由大道(Liberty Ave)公寓樓中的一戶人家，當時家中的41歲亞裔女子及她三歲的兒子都在睡覺，其中一名男劫匪拳打她的臉部，喝令她拿出現金及珠寶，他們隨後把她與孩子關在浴室，開始在房間內找尋貴重財物。

警方說，他們在取走472元現金，一部三星手機、三枚總價值2500元的戒指以及一對475元的耳環後逃走，受害者臉上有瘀傷及疼痛，但婉拒就醫，三歲的兒子未受傷。

市警公布嫌犯作案視頻顯示，毆打受害者的男劫匪身穿深色短款羽絨服，背背包並戴著臉部只露出眼睛的滑雪面罩，另一名劫匪身穿黑色外套及長褲。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

兩名劫匪闖入皇后區民宅，毆打正在跟孩子睡覺的亞裔婦女，並搶掠財物。(警方提供)
兩名劫匪闖入皇后區民宅，毆打正在跟孩子睡覺的亞裔婦女，並搶掠財物。(警方提供)

手機 亞裔 皇后區

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