遭尾隨殺害 李尤娜家人籌款破14萬 將捐給公園和組織

李尤娜家人設立的籌款網站 （截自籌款網站）

日前在曼哈頓華埠 慘遭尾隨殺害的韓裔女子李尤娜的家人近日發起籌款，所有善款將用於維護她身前最愛的公園，並捐給幫助受侵害亞裔 女性的組織等。籌款原計畫最低籌款10萬元，但不到24小時就已超出目標，截止美東時間20日晚，籌款總額已超過14萬元；籌款目標已調整到30萬元，將設立李尤娜紀念基金。

居住在新澤西州的李尤娜家人，在發起籌款的聲明中說，李尤娜充滿了活力，她把積極、歡樂和愛傳遞給周圍的人；她不僅為愛她的人提供幫助，還樂意幫助其他人，不求回報；她的離世是無法估量的悲劇。

原計畫籌款10萬元捐給兩個公園和三個組織；一個是布碌崙 展望公園，這是李尤娜最喜歡的紐約公園，因為她曾在布碌崙居住，這是她沉思、與愛人約會、找到安寧的地方；家人將在展望公園種植一棵以她的名字命名的樹，新增一張紀念她的長椅；到曼哈頓後，李尤娜最喜歡華埠的伊麗莎白街公園，籌款的一部分將用於維護這個公園。

家人還計畫將近7萬2000元將捐給三個組織；一個是紐約亞裔婦女中心(womankind)，為曾遭遇家庭暴力、人口販賣和性暴力的亞洲婦女提供幫助；一個是父母計畫組織(Planned Parenthood)，李尤娜生前倡導每個女性都有權利做出自己的選擇，她曾積極為這個組織捐款；另外一部分款項將捐給安全行組織(Safewalks)，這個組織是在布碌崙L線地鐵Morgan站有數名女性遭殘忍攻擊後設立的，旨在讓那些感覺不安全的紐約人結伴同行。

籌款家人表示，如果籌到的款項遠遠高於10萬元，將設立李尤娜紀念基金，所得款項將繼續用於以上五個項目及其他項目。

籌款網址為：https://www.gofundme.com/f/christina-yuna-lee-memorial-fund。