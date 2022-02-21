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遭尾隨殺害 李尤娜家人籌款破14萬 將捐給公園和組織

記者胡聲橋／紐約報導
李尤娜家人設立的籌款網站 （截自籌款網站）
李尤娜家人設立的籌款網站 （截自籌款網站）

日前在曼哈頓華埠慘遭尾隨殺害的韓裔女子李尤娜的家人近日發起籌款，所有善款將用於維護她身前最愛的公園，並捐給幫助受侵害亞裔女性的組織等。籌款原計畫最低籌款10萬元，但不到24小時就已超出目標，截止美東時間20日晚，籌款總額已超過14萬元；籌款目標已調整到30萬元，將設立李尤娜紀念基金。

居住在新澤西州的李尤娜家人，在發起籌款的聲明中說，李尤娜充滿了活力，她把積極、歡樂和愛傳遞給周圍的人；她不僅為愛她的人提供幫助，還樂意幫助其他人，不求回報；她的離世是無法估量的悲劇。

原計畫籌款10萬元捐給兩個公園和三個組織；一個是布碌崙展望公園，這是李尤娜最喜歡的紐約公園，因為她曾在布碌崙居住，這是她沉思、與愛人約會、找到安寧的地方；家人將在展望公園種植一棵以她的名字命名的樹，新增一張紀念她的長椅；到曼哈頓後，李尤娜最喜歡華埠的伊麗莎白街公園，籌款的一部分將用於維護這個公園。

家人還計畫將近7萬2000元將捐給三個組織；一個是紐約亞裔婦女中心(womankind)，為曾遭遇家庭暴力、人口販賣和性暴力的亞洲婦女提供幫助；一個是父母計畫組織(Planned Parenthood)，李尤娜生前倡導每個女性都有權利做出自己的選擇，她曾積極為這個組織捐款；另外一部分款項將捐給安全行組織(Safewalks)，這個組織是在布碌崙L線地鐵Morgan站有數名女性遭殘忍攻擊後設立的，旨在讓那些感覺不安全的紐約人結伴同行。

籌款家人表示，如果籌到的款項遠遠高於10萬元，將設立李尤娜紀念基金，所得款項將繼續用於以上五個項目及其他項目。

籌款網址為：https://www.gofundme.com/f/christina-yuna-lee-memorial-fund。

布碌崙 華埠 亞裔

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