怕被推落軌…乘客紐約地鐵站候車 不敢站在月台邊

不少乘客發現，近日在地鐵站內的乘客在候車時都不敢站在月台邊緣。(記者顏嘉瑩／攝影)

不久前在曼哈頓時報廣場地鐵站 ，遭人惡意推下月台致死的40歲華女高慧民(Michelle Aylssa Go)案，引發社會譁然，也造成地鐵乘客心理陰影；近日有民眾發現，乘客在地鐵站候車時，許多都會選擇站在月台中央，而非像以往在月台邊候車，擔心自己也成為下一個落軌受害者。

曼哈頓多個大地鐵站月台擁擠，在列車進站時乘客往往會先站在月台邊緣，等待地鐵停靠後上車，不過由於日前高慧民案，再加上疫情 後紐約市遊民 問題與心理健康問題加劇，讓不少乘客擔心自己也遭人惡意推下月台。

每天要從皇后區搭地鐵到曼哈頓華埠上班的華人呂Alyssa表示，近日她搭乘地鐵，都會特別提高警覺、注意身邊環境與人，而看到可疑的人時，也會第一時間遠離，以求自保。

在紐約市住了七年的呂Alyssa說，高慧民案最讓人害怕的是她甚至沒看到兇嫌長相，就被推下月台慘死，真是死不瞑目；她表示，疫情之後遊民特別多，像是在她通勤需要經過的百老匯-拉菲逸街(Broadway-Lafayette St.)地鐵站，疫情後就有許多遊民睡在站內，每次到該處搭地鐵，她都會特別小心注意。

乘客陳璦霞則說，之前搭地鐵她都沒感覺害怕，就算是疫情最嚴重期間，地鐵站空蕩蕩也不擔心，但是現在仇恨亞裔犯罪太多，地鐵乘客也多了起來，一般市民、遊客、遊民等龍蛇雜處，反倒讓她對自身安全感到憂心。

陳璦霞表示，這樣的恐懼不應該是市府想要傳達給市民的訊息，雖然在地鐵站內也明顯看到市警數量明顯增多，但還是希望政府能夠從根本解決問題。