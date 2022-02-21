捷運系統安全計畫剛提出 紐約地鐵1天4起刀刺案 5人傷

紐約市地鐵系統周六一天內就發生四起乘客遭刀刺傷案件；圖為警察在地鐵站內勸說一名遊民離開。(路透)

市長亞當斯 (Eric Adams)和州長霍楚(Cathy Hochul)剛於18日聯袂推出捷運 系統安全新計畫，不到24小時內，紐約地鐵系統就有五人遭歹徒刺傷，其中僅周六(19日)一天就有四人受害；專家擔憂公共交通安全恐危急紐約市的經濟復甦。

亞當斯和霍楚上周五在曼哈頓一個地鐵站 推出打擊捷運系統犯罪計畫，設立30人外展小組，包括新增警察和精神健康小組，進入捷運系統積極執法，勸離和幫扶遊民，訂於21日(周一)生效。

然而就在這個周末，紐約地鐵系統接連發生乘客被刺案件。周六下午3時，在3線地鐵布碌崙Van Siclen大道站台，一名男子拳擊一名20歲女子背部後，又拔刀在這名女子的肚子上刺了三刀。

周六晚約8時半，在曼哈頓西168街地鐵站，兩名男子試圖搶劫一名24歲男子，三人發生打鬥，這名24歲男子的腿部被刺傷。半個小時后，在曼哈頓西116街地鐵站，一名31歲男子在1線地鐵上試圖勸說兩名男子不要在車廂內吸菸，不料吸菸者拔出刀子刺傷31歲男子的手臂。

另兩起案件，一起發生在周六清晨，一名遊民在皇后區的牙買加地鐵站試圖搶劫，並刺傷一名乘客；另一起刀刺案件於周五(18日)深夜發生在皇后區的Briarwood地鐵站。

這個周末發生的地鐵刀刺案，再加上之前一系列的暴力案件，使紐約市捷運系統今年的大案數量上升了65%，平均每四小時就有一人受害；亞裔受害人的比例較高，紐約客對乘坐地鐵日益擔心。

亞當斯和霍楚承認，如果人們對於在紐約市四處走動無法感到安全，那麼上班族就不會願意回到辦公室，紐約市的經濟就不會全面恢復。雖然落實亞當斯和霍楚提出的捷運系統安全計畫需要時間，但提升捷運系統的安全已刻不容緩。