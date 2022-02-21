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捷運系統安全計畫剛提出 紐約地鐵1天4起刀刺案 5人傷

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市地鐵系統周六一天內就發生四起乘客遭刀刺傷案件；圖為警察在地鐵站內勸說一名遊民離開。(路透)
紐約市地鐵系統周六一天內就發生四起乘客遭刀刺傷案件；圖為警察在地鐵站內勸說一名遊民離開。(路透)

市長亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚(Cathy Hochul)剛於18日聯袂推出捷運系統安全新計畫，不到24小時內，紐約地鐵系統就有五人遭歹徒刺傷，其中僅周六(19日)一天就有四人受害；專家擔憂公共交通安全恐危急紐約市的經濟復甦。

亞當斯和霍楚上周五在曼哈頓一個地鐵站推出打擊捷運系統犯罪計畫，設立30人外展小組，包括新增警察和精神健康小組，進入捷運系統積極執法，勸離和幫扶遊民，訂於21日(周一)生效。

然而就在這個周末，紐約地鐵系統接連發生乘客被刺案件。周六下午3時，在3線地鐵布碌崙Van Siclen大道站台，一名男子拳擊一名20歲女子背部後，又拔刀在這名女子的肚子上刺了三刀。

周六晚約8時半，在曼哈頓西168街地鐵站，兩名男子試圖搶劫一名24歲男子，三人發生打鬥，這名24歲男子的腿部被刺傷。半個小時后，在曼哈頓西116街地鐵站，一名31歲男子在1線地鐵上試圖勸說兩名男子不要在車廂內吸菸，不料吸菸者拔出刀子刺傷31歲男子的手臂。

另兩起案件，一起發生在周六清晨，一名遊民在皇后區的牙買加地鐵站試圖搶劫，並刺傷一名乘客；另一起刀刺案件於周五(18日)深夜發生在皇后區的Briarwood地鐵站。

這個周末發生的地鐵刀刺案，再加上之前一系列的暴力案件，使紐約市捷運系統今年的大案數量上升了65%，平均每四小時就有一人受害；亞裔受害人的比例較高，紐約客對乘坐地鐵日益擔心。

亞當斯和霍楚承認，如果人們對於在紐約市四處走動無法感到安全，那麼上班族就不會願意回到辦公室，紐約市的經濟就不會全面恢復。雖然落實亞當斯和霍楚提出的捷運系統安全計畫需要時間，但提升捷運系統的安全已刻不容緩。

19日下午在布碌崙3線地鐵Van Siclen大道站刺傷一名女子的嫌犯照片 。 ...
19日下午在布碌崙3線地鐵Van Siclen大道站刺傷一名女子的嫌犯照片 。 (警方提供)

地鐵站 捷運 亞當斯

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