我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

HBO脫口秀主持人 批谷愛凌跟進影視名人向中國「磕頭」

拜登將召開國安會議 重申俄隨時會進攻烏克蘭

55歲上海婦失蹤數周 車棄法拉盛

記者張晨／紐約報導
沈紅珍與家人失聯數周，法拉盛棄車再無蹤跡。(親屬提供)
沈紅珍與家人失聯數周，法拉盛棄車再無蹤跡。(親屬提供)

一名家住曼哈頓華埠的55歲上海華婦，被報在皇后區法拉盛失蹤，其子女在上海通過中國駐紐約總領事館求助；因該華婦與房東室友同住，家人稱失蹤後多次報警但警方尚未立案，109分局經過調取監控錄像發現，從1月24日開始失蹤者的車就停在法拉盛轄區，至今尚未挪動。

據失蹤者親屬表示，該女子名為沈紅珍(Hongzhen Shen，音譯)，原定於1月31日從外州開車回紐約，但卻一直和家人失聯。

失蹤者的原住地為華埠地蘭西街(Delancy St.)47號，與房東室友同住；親屬表示，13日打電話報警但警方上門後稱，可能是因為在外打工不想和家裡聯繫。

14、15日兩日再和五分局聯繫時都顯示「查無此案」，但警員在這之中卻有上門查看，親屬稱，但將室友房東誤認為是失蹤者。

據消息人士稱，華埠五分局和109分局目前都沒有關於此失蹤案的立案紀錄。

隨後親屬通過中領館尋求幫助，美國上海同鄉會會長沈珺表示，截止19日依舊沒有失蹤者任何消息，但經一名華裔警員幫忙調去監控時發現，沈紅珍駕駛的灰色豐田轎車從1月24日至今都停在法拉盛，並未有人挪動過，和其親屬說明的1月31日回紐約並不相符，但尚不知曉開車的是否為沈紅珍本人。

呼籲民眾有知曉此人線索者可與沈珺聯繫，電話為(646)812-6816。

華埠 法拉盛 房東

上一則

農曆年生意比去年更差 曼哈頓華埠復甦緩慢

下一則

反社區監獄 皇后區第九社區委員會致信市議會

延伸閱讀

曼哈頓上海華婦失蹤數周 車棄法拉盛

曼哈頓上海華婦失蹤數周 車棄法拉盛
法拉盛公車專用道 重創小商家…業者向小商業局長陳情

法拉盛公車專用道 重創小商家…業者向小商業局長陳情
市清潔局罰單全市最多 OATH：70%可撤銷

市清潔局罰單全市最多 OATH：70%可撤銷
孟昭文致函亞當斯 籲停建法拉盛遊民所

孟昭文致函亞當斯 籲停建法拉盛遊民所
華裔州總務局長梅雪雲講解州情咨文 華社籲正視治安

華裔州總務局長梅雪雲講解州情咨文 華社籲正視治安

熱門新聞

李尤娜生前任職的公司「Splice」14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

2022-02-14 14:32
李尤娜生前任職的公司「Splice」，14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

2022-02-15 14:19
紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據。(本報檔案照)

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

2022-02-10 10:12
25歲非洲裔男嫌納許(Assamad Nash)，14日被押出警局時，表示自己沒有殺人，也不知道發生什麼事。記者顏嘉瑩/攝影

紐約市韓女遭非裔男尾隨入室刺死 嫌：我沒有殺人

2022-02-14 13:22
因今年1月居民樓收到高昂的天然氣與電氣費用，政府要求聯合愛迪生公司重新核查上月帳單；圖為示意圖。(本報檔案照)

「我們付不起」紐約華裔夫婦1月電費漲近三倍

2022-02-17 16:27
勁風暴雪將襲紐約州。19日下午，紐約法拉盛街頭飄雪。(記者牟蘭／攝影)

勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效

2022-02-19 18:54

超人氣

更多 >
蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情
冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌

冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌
俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了
降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間
俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說