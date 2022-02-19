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華女遇害9年成懸案 皇后區檢察官追兇

記者牟蘭／紐約報導
張敏珊親友在悲痛中緬懷她的離世，但因屍體被海水泡變形，無法鎖定嫌犯。(皇后區檢察官辦公室提供)
張敏珊親友在悲痛中緬懷她的離世，但因屍體被海水泡變形，無法鎖定嫌犯。(皇后區檢察官辦公室提供)

華女張敏珊(Marisha Cheong，音譯)九年前離奇在皇后區的住所失蹤，兩個月後，屍體在洛克威微風點(Breezy Point)海邊尋獲，因屍體長期泡水變形，執法部門至今未鎖定嫌犯；皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)日前發布徵集令，呼籲知情者提供線索，還死者及其家人一個公道。

張敏珊的曾祖父是華人，她在南美洲的圭亞那出生，十歲與家人移民美國，生前就讀於長島大學布碌崙(布魯克林)分校，主修商業管理，失蹤前與男友在牙買加的住所同居。

根據警方消息以及家人提供信息，2012年12月19日，時年24歲的張敏珊與男友爭執後，離開牙買加145街交89大道的住所後失聯；她的母親隨後致電其男友，但對方卻告知兩人已經分手，其母隨後分發大量的尋人啟事，並提供5000元獎勵，但並未尋獲女兒。

2013年2月16日，張敏珊的屍體在皇后區洛克威微風點海灘被發現，法醫表示，死者手腳有被綑綁的痕跡，頸部骨折，由於長期浸泡海水，屍體嚴重變形，死因需解剖調查，後因證據不足，至今未鎖定嫌犯。

皇后區檢察官辦公室2020年5月成立首個懸案部門(Cold Case Unit)，通過先進法醫技術與全國DNA數據庫，甄別出凶殺案的嫌犯，為案件提供新線索，替死者調查真相，其中包括張敏珊的案件。

凱茲表示，張敏珊九年前被殘忍殺害，永遠停留在24歲，但至今沒有找到案件的嫌犯，她呼籲任何知情者提供線索，撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

皇后區 檢察官 長島

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