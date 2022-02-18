遊民鑽紐約華埠教會學校破壞 嚇壞幼童 家長籲警加強治安

後院的鐵門也已上鎖。(記者張晨/攝影)

聖詹姆士教會學校(St. James School)17日下午遭兩患有精神疾病的遊民 破壞圍欄後闖入後院，隨後開始恐嚇學生，並破壞打砸；而當時正值上課時間，不少學生在後院裡目睹了這一幕；18日上午幾十名家長來到轄區市警五分局前要求增強學校周邊治安，以免給年幼孩子造成傷害。

知情者表示，17日下午在位於聖詹姆士坊(St. James Place)37號的聖詹姆士教會學校後院，兩名「受情緒困擾」的遊民拉開了大門上掛著的鐵鍊。

一名校方工作人員表示，大門周圍掛著一條鐵鍊鎖，但為了安全起見，以防有緊急情況發生，他們並沒有落鎖；這才使得遊民偷溜了進去。

據悉，該學校是華埠 顯聖容天主教堂(Church of the Transfiguration)學校的一部分，這裡大部分的孩子為華裔 。

18日早上8時左右，約40幾名家長來到五分局前，要求加強對學校區域的監管；一名華裔家長表示，17日晚孩子放學回家向自己描述了當時的情境；「就連幼童都能看出來這些遊民精神異樣，謝天謝地他們沒有攻擊孩子。」

多名警員在外安撫家長情緒，局長張保羅(Paul Zangrilli)在當日的一份聲明中表示，我們一直在努力保護社區和鄰里安全，並在同時確保盡可能多的人得到幫助，有關案件正在進一步調查中。

記者在現場發現，一輛五分局警車停在學校門口，後院的鐵門也已經上鎖。