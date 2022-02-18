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狠揍布魯克林亞裔老嫗 遊民被控多項仇恨犯罪

記者顏潔恩／紐約報導
67歲越南籍老嫗日前在街上遭遊民無故毆打。(abc7截屏)
67歲越南籍老嫗日前在街上遭遊民無故毆打。(abc7截屏)

布碌崙(布魯克林)克林頓丘(Clinton Hill)日前發生一起仇恨攻擊亞裔案件，一名男性遊民因「不喜歡華人的長相」，對一名六旬越南籍老嫗大打出手，隨後被捕；布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)目前公布起訴書，以多項仇恨犯罪類別的攻擊罪、威脅及騷擾罪名起訴嫌犯。

根據資料，1月19日早上9時18分左右，67歲的老嫗阮華(Hoa Nguyen，姓名皆音譯)，在Classon大道360號樓宇前，遭迎面而來的男子無故攻擊；該名男子是52歲的傑克森(Mercel Jackson)，案發前他先是在大街上不停罵罵咧咧、大聲喧嘩，看見阮華後他特意繞過一名相隔在他們之間的女子，直接走向她。

起訴書指出，傑克森朝阮華的臉揍了三拳，造成腫脹並留下瘀青，警員接報後抵達現場，在附近搜索時發現傑克森的身影並將其逮捕；傑克森隨後向執法人員坦承罪行，表示華人不該出現在這個國家，「我不喜歡華人的樣貌、他們長得很奇怪、很像麻疹。」

傑克森目前以二級攻擊、企圖攻擊、仇恨犯罪類別的三級攻擊、企圖攻擊、仇恨威脅、惡性仇恨犯罪攻擊(aggravated harassment)、以及騷擾等罪名；他被法官定下2000元保釋金，目前還關押在拘留所中，由紐約法律援助處(Legal Aid Society)代為辯護，下一次庭審日期是4月5日(周二)。

「布魯克林絕不會容忍針對社區弱勢群體的攻擊行為，將繼續和執法夥伴密切合作，堅決對抗仇恨犯罪」，蔣莎樂表示，任何針對人們的種族、文化、信仰、性別和性取向進行攻擊的人，一定會遭到司法的處置。

紐約市近來發生多起遊民攻擊無辜市民的案例，其中更多以亞裔受害者為主，掀起亞裔社區對遊民課題的關注，往市府能採取更有效的措施；蔣莎樂最後也提醒，若淪為仇恨犯罪的受害者，布魯克林居民一定要積極撥打至其辦公室熱線電話(718) 250-4949提供詳情。

仇恨犯罪 亞裔 遊民

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