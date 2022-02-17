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全民關注徐州八孩案 胡錫進：給官方公信力敲響警鐘

祖孫兩人相隔數月猝死 警方認定為謀殺

記者胡聲橋／紐約報導
被害男童和祖母居住樓房的前門。 (記者胡聲橋/攝影)
被害男童和祖母居住樓房的前門。 (記者胡聲橋/攝影)

紐約布碌崙(布魯克林)一名4歲男童和他外祖母去年相隔數月，先後因為腹痛，送醫後不治身亡，經法醫鑑定兩人都死於急性鉈中毒。警方星期四認定，這兩人都是死於謀殺。警方展開調查，但還沒有逮捕任何人。

2021年2月17日，家住布碌崙班森賀Mapleton區一棟多住宅公寓的63歲的Tofoon Man突然肚子疼。她被送進西奈山醫院後，病情很快惡化，同一天就宣告不治身亡。三個月之後，2021年5月24日，她的外孫，4歲的Wilhelm Ducatl在同一間公寓房也突然肚子劇烈疼痛，別人替他撥打911，後來因為病情嚴重被送進瑪摩利醫院，這名男童於兩天後去世。

這名男童的醫療檢查人員告訴警方，孩子可能是中毒身亡。警方為此展開調查，因為外祖母和這名男童症狀一致，警方也調查了外祖母。法醫最後的結論是兩人都死於急性鉈中毒。男童突然生病那段時間，男童的父母正為爭奪孩子的撫養權鬧得不可開交。

目前警方已經認定這是兩起謀殺案，正在詢問這名男童的父母和其他家人。據說，孩子的母親也是嫌疑人。但男童的親戚認為母親沒有殺人動機。

鉈這種化學物質有劇毒，兇手常用它殺人，因為鉈沒有味道，沒有氣味，很難被發現。之前，鉈經常用來製作殺老鼠藥。但因為這種藥的毒性，美國從1984年起已經禁止生產這種殺老鼠藥。

被害男童和祖母居住的樓房。 (記者胡聲橋/攝影)
被害男童和祖母居住的樓房。 (記者胡聲橋/攝影)

布碌崙 911 布魯克林

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