紐約華男遭遊民攻擊 警：攻擊者受情緒困擾 常在轄區遊蕩

曼哈頓華埠華男遭遊民攻擊。(讀者提供)

曼哈頓華埠 格蘭街(Grand St.)17日再發生一起遊民 攻擊民眾的案件，現場照片迅速傳遍社交媒體引起熱議；轄區市警五分局出警調停逮捕，稱此人已在轄區遊蕩一段時日；案發地附近商家也表示，此人為「熟面孔」，常常搗亂但不至於傷害別人；而街對面的「漢璧酒店」(Best Western Bowery Hanbee Hotel)，近日又有消息稱將改建成遊民所。

警方表示，案件發生在上午10時左右，位於格蘭街230號前，一名華人男子遭到一名非洲裔遊民的攻擊；根據民眾提供的現場圖片，受害者後腦已皮開肉綻，似外力攻擊。

案發後五分局出警調停，並將涉案男子逮捕；據悉，該人已在轄區遊蕩了「至少幾個月的時間」，且為「受情緒困擾者(Emotionally Disturbed Persons)」，具體案發原因還在調查中。

位於格蘭街(Grand St.)231號的「漢璧酒店」，在去年夏天曾由市遊民局(DHS)租下，被當作臨時遊民所使用，但如今已將遊民挪出，暫時關閉；社區傳聞如今將要成為長期遊民服務設施；該酒店2007年建成，樓高八層、共有99個房間，占地6萬2500呎，而其開發商與目前遭到社區反對的東百老匯 91號「遊民避風港」相同。