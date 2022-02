被前車撞倒再遭後車輾壓 皇后區1行人情況危急

專門發布紐約市 犯罪及交通事故的平台NYC Scoop近日發布的一則視頻在網路上瘋傳,視頻顯示,在皇后區格蘭岱爾(Glendale),一名行人被汽車 撞倒後躺在地上一動不動,後又被另一輛休旅 車(SUV)輾壓頭部及身體數次,該名行人後被送至醫院救治,目前情況危急。

這則取自行車紀錄器的視頻顯示,12日(周六)晚6時10分左右,在鬆柏大道(Cypress Ave)及庫珀大道(Cooper Ave)交叉口,一位人行道上的行人正根據交通信號燈的指示向北行走,接近鬆柏大道人行道中央時,他被一輛白色汽車撞倒,當時司機正在庫珀大道向南行駛,左轉穿過人行道試圖進入鬆柏大道。

這位受害者被撞後向後倒地,一頭栽在馬路上,發出「砰」地一聲,汽車司機並未停車,之後一輛黑色休旅車沿著相同路線行駛,當司機同樣左轉穿過人行道時,又再次輾過受害者的頭部,休旅車司機停車片刻後又向前行駛,意圖將受害者從車下拉出,但由於車前行,後輪又再次輾過受害者的身體,受害者呼吸沈重,躺在一片血泊之中。

視頻中還顯示,一位女人正在瘋狂大喊「不要」、「不要」,其他的司機也在猛按喇叭。

警方表示,行人已被送往牙買加醫院(Jamaica Hospital)救治,目前情況危急,身分尚未公布,不確定涉嫌肇事司機是否已被拘捕。

