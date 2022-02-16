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一洲焦點／拜登普亭第2次烏克蘭交鋒、追查通俄門

被前車撞倒再遭後車輾壓 皇后區1行人情況危急

記者鄭怡嫣／紐約報導

專門發布紐約市犯罪及交通事故的平台NYC Scoop近日發布的一則視頻在網路上瘋傳，視頻顯示，在皇后區格蘭岱爾(Glendale)，一名行人被汽車撞倒後躺在地上一動不動，後又被另一輛休旅車(SUV)輾壓頭部及身體數次，該名行人後被送至醫院救治，目前情況危急。

這則取自行車紀錄器的視頻顯示，12日(周六)晚6時10分左右，在鬆柏大道(Cypress Ave)及庫珀大道(Cooper Ave)交叉口，一位人行道上的行人正根據交通信號燈的指示向北行走，接近鬆柏大道人行道中央時，他被一輛白色汽車撞倒，當時司機正在庫珀大道向南行駛，左轉穿過人行道試圖進入鬆柏大道。

這位受害者被撞後向後倒地，一頭栽在馬路上，發出「砰」地一聲，汽車司機並未停車，之後一輛黑色休旅車沿著相同路線行駛，當司機同樣左轉穿過人行道時，又再次輾過受害者的頭部，休旅車司機停車片刻後又向前行駛，意圖將受害者從車下拉出，但由於車前行，後輪又再次輾過受害者的身體，受害者呼吸沈重，躺在一片血泊之中。

視頻中還顯示，一位女人正在瘋狂大喊「不要」、「不要」，其他的司機也在猛按喇叭。

警方表示，行人已被送往牙買加醫院(Jamaica Hospital)救治，目前情況危急，身分尚未公布，不確定涉嫌肇事司機是否已被拘捕。

影音來源：NYC Scoop推特

休旅 汽車 紐約市

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