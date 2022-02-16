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皇后區2劫匪入室搶劫 拳打41歲亞裔女 盜走數千元財物

記者鄭怡嫣／紐約報導

皇后區歐松公園(Ozone Park)日前發生一起入室搶劫案，兩名劫匪闖入一位帶著三歲孩子的41歲亞裔女性家中，拳打她的臉部致傷、搶走數千元財物後逃走；市警15日晚公布嫌犯作案視頻，呼籲民眾提供線索。

警方表示，7日上午11時不到，兩名劫匪進入皇后區歐松公園104街交自由大道(Liberty Ave)公寓樓中的一戶人家，當時家中的41歲亞裔女子及她3歲的兒子都在睡覺，其中一名男劫匪拳打她的臉部，勒令她拿出現金及珠寶，他們隨後把她與孩子關在浴室，開始在房間內找尋貴重物品。

警方說，他們在取走472元現金，一部三星手機、三枚總價值2500元的戒指以及一對475元的耳環後逃走，受害者臉上有瘀傷及疼痛，但拒絕就醫，三歲的兒子沒有受傷。

市警15日晚公布嫌犯作案視頻顯示，毆打受害者的男劫匪身穿深色短款羽絨服，背背包並戴著臉部只露出眼睛的滑雪面罩，另一名劫匪身穿黑色外套及長褲。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特征類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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