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種族仇恨案件頻發 史島檢方推反仇視運動

記者顏潔恩／紐約報導
史泰登島檢方日前印刷反仇恨海報，張貼在社區各大角落。(讀者提供)
史泰登島檢方日前印刷反仇恨海報，張貼在社區各大角落。(讀者提供)

紐約市近來無論是亞裔猶太人，在路上無辜遭到攻擊的暴力案件時有發生，擔憂種族仇恨情緒蔓延，史泰登島地區檢察官麥文瀚(Michael McMahon)日前推出一項稱為「史島之愛超越仇恨」(Rise Above with SILOVE)的反仇視運動，獲得許多島上居民的響應。

警方紀錄顯示，全市公眾場所，特別是地鐵內，經常發生亞裔遭仇恨攻擊案件，正統猶太人較為集中的布碌崙(布魯克林)也發生過針對當地居民的襲擊案；麥文瀚表示，針對某個族群的攻擊案，在別區有較高發生率，所幸史泰登島至今未發生相關案件，但也不能掉以輕心。

史島檢方希望能在仇恨攻擊案件發生以前先採取預防舉措，宣傳反仇恨、社區互助互愛的團結精神，印刷寫有「史島之愛超越仇恨」的海報；日前已派員工和義工外出拜訪社區，講解海報的主要意義，獲得很多民眾的響應，張貼在社區的各個角落。

麥文瀚也呼籲島民和商家與辦公室合作，聯繫並獲得該海報，可張貼在住家和商店門或窗前，「讓我們一起傳播愛的訊息，特別是在情人節及前夕」；史島檢方也特意在網站上增設宣傳該消息的網頁www.SILOVE.org。

亞裔 史泰登島 猶太

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