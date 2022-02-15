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班森賀華人遭劫案件連3起 警徵線索

記者顏潔恩／紐約報導
一名華婦日前在布碌崙班森賀一家華人超市購物時，遭人偷走錢包。(取自谷歌地圖)
一名華婦日前在布碌崙班森賀一家華人超市購物時，遭人偷走錢包。(取自谷歌地圖)

轄管布碌崙(布魯克林)班森賀的市警62分局表示，當地上個月連續發生三起涉及華人的搶劫、盜竊案件，受害者分別是18歲華裔青年、一名華男和華婦，最高數額損失數百元財物；警員目前提供信息，呼籲知情民眾提供線索，幫助破案。

第一起案件發生於1月24日，一名42歲的華裔男性Lyft網約車司機，於凌晨1時35分左右接到顧客訂單，他開車到Bay19街交86街一帶，兩名戴口罩的非洲裔男子上車，途中，其中一人從口袋亮出手槍進行威脅，伸手搶走司機擺放在前座的一部蘋果手機，隨即要脅他停車在路邊，兩匪下車後便沿著Bay19街向北逃逸。

受害者向警方表示，他啟動手機定位模式，但劫匪已立即關機，無法追查下落；於是報警處理，警員抵達現場時在附近展開搜索無果。

第二起案件發生於1月25日，一名18歲華裔青年在地鐵站被一名竊賊偷走放在口袋的錢包，損失銀行卡、信用卡及少量現金；他向警方說，當時他下車後出地鐵站，在上樓梯時有人撞到他，還開口威脅道「你想要幹嘛？」，少年未理會便離開。

後來他才發現錢包不見，他隨即查詢放在錢包裡的蘋果配件Apple Airtag的位置，最後顯示在康尼島的Stillwell大道總站；警員接報後到當地調查，但沒有收穫。

第三案件發生於上個月26日，一名59歲華婦在86街2227號的「萬家超級市場」購物時，一時不注意，被竊賊扒走錢包；她後來才想起曾感覺到背包被人打開，但當時沒有檢查，準備到櫃台付錢時才發現錢包已不見，內有信用卡、銀行卡及300元現金。

警方正對以上案件展開調查，民眾有任何線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

手機 地鐵站 華裔

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