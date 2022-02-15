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紐約客談／李尤娜案 或成亞當斯改善治安契機

紐約客談

韓裔女子李尤娜在曼哈頓華埠遭遊民尾隨入室、被刺身亡一案，震驚亞裔社區；事發後，紐約政壇人士紛紛發聲譴責，誓言要維護安全；適逢市長亞當斯不斷提出要修改保釋規定，這一要素齊全的惡性案件，可說為亞當斯改善治安提供了契機。

李尤娜案有三大要素，每個要素都直擊亞當斯治安改革的重點。首先是保釋制度改革，嫌犯納許(Assamad Nash)此前曾有五次重罪前科，其中有三起還在法院審理，但仍然能夠逍遙法外，進而犯下如此罪案，罪魁禍首就是州議會2019年通過保釋金改革法案，該法案讓絕大多數非暴力犯罪嫌疑人，在被判罪之前不被監禁，大部分輕罪嫌疑人和少量重罪嫌疑人，不用交保便被直接釋放。

第二個要素是嫌犯納許的遊民身分，這也是亞裔社區近期關注的焦點；此前華女高慧民被遊民推下地鐵的案件尚未消散，李尤娜就成為今年以來第二名遭遊民攻擊致死的亞裔，雖然亞當斯在遊民所問題上閃爍其詞，但至少有表達過改革意願，如不再新建遊民所；如今遊民導致的惡性案件一再發生，也將給亞當斯更大的壓力。

第三個要素是仇恨亞裔犯罪；儘管警方目前尚未認定此案屬於仇恨犯罪，但各政要的發言，仍然繼續譴責亞裔仇恨暴力，社區應繼續發聲，給政界施加更大壓力。

不過，亞當斯要改革治安的障礙在州議會，因州議會明確表示不會修改保釋規定；但亞當斯也說，不管是否有州議會支持，他仍會盡力改善治安；能否做到尚未可知，如果他確有此心，就應好好利用這次契機，不能讓一個個受害者白白犧牲。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

亞當斯 遊民 亞裔

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