猶太裔男子布碌崙街頭被打耳光 警疑仇恨犯罪

一名猶太裔男子日前在布碌崙街頭遭毆，警方公布嫌犯及車輛的影像，(警方提供)

一名猶太 裔男子日前在布碌崙(布魯克林)街頭遭打耳光，圓頂小帽也被打落在地；市警仇恨犯罪 小組正對這起隨機攻擊案件進行調查。

上周五(11日)深夜11時35分左右，一名22歲的猶太男子行走在Flatlands社區L大道靠近紐約大道(New York Ave.)的地方；監控錄影顯示，一名男子靠近這名猶太人，試圖進行威脅，接著打了受害人一記耳光，把他的圓頂小帽打落在地；攻擊者隨後跳上路邊一輛淺色的廂型車，在車內等候的另一人隨即開車逃離現場。

這名遭攻擊的猶太人臉部腫脹，感到疼痛，但婉拒送醫治療。

市警仇恨犯罪小組已對此案展開調查，警方公布了兩名涉案者及所乘車輛的錄像和圖像。

警方呼籲，民眾若有任何線索，請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。