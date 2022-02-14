法拉盛數碼城 非裔嫌犯拒付款後亮槍逃跑

法拉盛紐約數碼城。(讀者提供)

皇后區法拉盛 (Flushing)14日中午發生一起搶劫案件，一位25歲的非洲裔嫌犯在手機 店內拿回自己修好的手機後拒絕付款，被店員追堵在門口時亮槍威脅並逃跑，警方表示，嫌犯目前在逃，正在調查此案。

根據店內的維修人員大軍的描述，14日中午，在法拉盛羅斯福大道(Roosevelt Ave)135-07號的紐約數碼城內，這位25歲的非洲裔嫌犯拿回自己修好的手機後卻拒絕付款，試圖直接走出門外，被店員追堵時，他亮出手槍威脅後逃跑。

大軍還對本報記者表示，嫌犯的手機型號為iPhone X，當時因屏幕損壞而前來修理，維修費為90元，此前他因維修等事來過店內數次，總是出言不遜，有一兩次也想不付錢就離開，在被店員追堵後才付清款項，這一次他把槍別在腰上，當又再次被店員追討後，他亮槍對店員表示「放開我，我有槍」。

警方表示，該名男子為非洲裔，身長5呎3吋至5呎4吋間，作案時頭戴黑色頭巾，身穿黑衫、毛皮鑲邊的印花夾克衫及藍色牛仔褲，別著一條Gucci皮帶，左手腕戴黃金手錶，目前仍在逃；知情或有線索的民眾，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。