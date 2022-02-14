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或涉仇恨犯罪 紐約警方重新立案調查遭石頭砸昏馬桂英案

記者鄭怡嫣／紐約報導
馬桂英遭到襲擊後。(取自GoFundMe網站)
馬桂英遭到襲擊後。(取自GoFundMe網站)

去年感恩節後一天，33歲遊民佩雷斯(Elisaul Perez)與居住在皇后區可樂娜(Corona)、來自中國遼寧62歲的馬桂英發生口角後，用一塊石頭砸向對方頭部，致對方一度命危，被以一級攻擊、騷擾等罪名起訴，經過市警公民仇恨犯罪審查小組的一致建議，因可能涉嫌「仇恨犯罪」(hate crime)，此案目前正被警方重新調查。

內部消息人士表示，市警公民仇恨犯罪審查小組曾質問執法人員當時為何不以「仇恨犯罪」立案時，執法人員回答，未有監控錄像表明嫌犯涉嫌仇恨犯罪，而當問及為何不以企圖謀殺(attempted murder)控罪時，執法人員則沒有明確回答。

市警公民仇恨犯罪審查小組負責人哈勃斯坦(Devorah Halberstam)還說，當嫌犯沒有明顯動機，但攻擊了諸如一位戴著圓頂小帽的猶太人，就應該按照可能涉嫌仇恨犯罪的方向調查。

去年案發後，佩雷斯曾被大陪審團以一級攻擊他人致殘、一級蓄意攻擊、二級攻擊與四級非法持有武器的罪名起訴，後移送至皇后區紐約州高等法庭上庭，被問及為何不以仇恨犯罪立案，皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)曾表示，案發當天佩雷斯聲稱，他因馬桂英「打擾」他睡覺，才攻擊對方，尚未沒有證據顯示他針對受害人的族裔作案，不能以仇恨犯罪控罪。

此前，佩雷斯曾有14次被捕紀錄，僅在過去一年，他有至少九起不同的案件尚在審理，控罪包括搶劫、攻擊與公然猥褻罪等，他曾在去年9月，涉嫌用一塊木頭從背後攻擊了另一名亞裔女性，但僅以三級攻擊的輕罪指控。

62歲的馬桂英在被佩雷斯用石頭砸傷頭部後，昏迷了近一個月，去年年底才睜開雙眼，目前，在兩個月的康復中，她已逐漸恢復認知，雖然還不能開口，但已能點頭或搖頭回應身邊人的問詢，還能按照指示抬手、放下，讓親友們欣喜不已，感嘆是今年春節收到最好的禮物。

仇恨犯罪 亞裔 遊民

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