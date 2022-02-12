我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／男子冰球北美大戰 美國4：2加拿大

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

公寓內被砍數刀 女子傷重就醫

記者牟蘭／紐約報導
一名女子11日凌晨在法拉盛的公寓樓內被連砍數刀，目前情況不明，嫌犯在逃；圖為皇后區刑事法院。(本報檔案照)
一名女子11日凌晨在法拉盛的公寓樓內被連砍數刀，目前情況不明，嫌犯在逃；圖為皇后區刑事法院。(本報檔案照)

皇后區10日下午至11日凌晨發生多起惡性案件，兩名男子在槍擊案中喪生，一名女子在法拉盛的公寓樓內被砍數刀，脖子與手臂上有傷痕，嫌犯得手後向不明方向逃竄；紐約市警呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵，案件尚在調查中。

根據警方消息，115分局轄區內於10日下午6時30分左右發生一起槍擊案，18歲的Gregory Campos在傑克森高地74街交30大道附近一家理髮店胸部中槍，送醫急救後傷重不治，嫌犯得手後，向不明方向逃竄。

根據114分局消息，第二起槍擊案於11日凌晨1時15分發生在斯托利亞屋(Astoria Houses)27大道2-10號，一名34歲的男子在公寓的走廊內中槍後昏迷，送醫急救後，因傷重不治；警方表示，尚未鎖定這起案件的嫌犯，仍在調查案件細節。

第三起案件發生在法拉盛附近；警員於11日凌晨3時左右收到報案，有一名全身流血的女子躺在法拉盛一棟公寓樓的走廊內，她的手臂與脖子有多處明顯傷痕；警方趕到現場後，立即將受害人送往醫院急救，尚不清楚受害人的情況，不明身分的攻擊者得手後，向不明方向逃竄。

警方呼籲，若有任何知情者，請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

法拉盛 槍擊 紐約市

上一則

皇后區一個月盜竊千餘起 法拉盛超市單日損失2000元

下一則

市府強制接種期限到 4000人恐丟工作

延伸閱讀

女子法拉盛公寓內 被砍數刀

女子法拉盛公寓內 被砍數刀
紐約室內口罩令都取消了 聯邦免費N95口罩仍難覓影蹤

紐約室內口罩令都取消了 聯邦免費N95口罩仍難覓影蹤
法拉盛仇恨攻擊華婦 嫌被判心理培訓1年

法拉盛仇恨攻擊華婦 嫌被判心理培訓1年
法拉盛華人餐館小幅回暖 疫情降溫是關鍵

法拉盛華人餐館小幅回暖 疫情降溫是關鍵
109分局：法拉盛竊案大增

109分局：法拉盛竊案大增

熱門新聞

紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據。(本報檔案照)

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

2022-02-10 10:12
紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

2022-02-04 14:03
20歲華裔女孩王軼被安全找回。(唐彥雨提供)

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

2022-02-07 15:27
紐約市房租報復性回升，迫使青年搬至澤西市。（取自澤西市新港推特）

房租惡漲12% 紐約年輕人遷往新州

2022-02-05 09:40
為紐約市和上州威徹斯特郡350萬用戶供應電和煤氣的愛迪生電力公司，工人正在架設供電線路。(取自愛迪生公司Flickr)

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

2022-02-11 10:05
鄧絲特日前前往移動檢測點篩檢病毒時，提供了自己的醫保與個人信息，但始終未收到她的檢測結果。(取自CBS視頻截圖)

注意新型騙局 紐約華女免費測新冠 個資恐被盜

2022-02-04 14:56

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約
賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動

賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動