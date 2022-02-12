公寓內被砍數刀 女子傷重就醫

一名女子11日凌晨在法拉盛的公寓樓內被連砍數刀，目前情況不明，嫌犯在逃；圖為皇后區刑事法院。(本報檔案照)

皇后區10日下午至11日凌晨發生多起惡性案件，兩名男子在槍擊 案中喪生，一名女子在法拉盛 的公寓樓內被砍數刀，脖子與手臂上有傷痕，嫌犯得手後向不明方向逃竄；紐約市 警呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵，案件尚在調查中。

根據警方消息，115分局轄區內於10日下午6時30分左右發生一起槍擊案，18歲的Gregory Campos在傑克森高地74街交30大道附近一家理髮店胸部中槍，送醫急救後傷重不治，嫌犯得手後，向不明方向逃竄。

根據114分局消息，第二起槍擊案於11日凌晨1時15分發生在斯托利亞屋(Astoria Houses)27大道2-10號，一名34歲的男子在公寓的走廊內中槍後昏迷，送醫急救後，因傷重不治；警方表示，尚未鎖定這起案件的嫌犯，仍在調查案件細節。

第三起案件發生在法拉盛附近；警員於11日凌晨3時左右收到報案，有一名全身流血的女子躺在法拉盛一棟公寓樓的走廊內，她的手臂與脖子有多處明顯傷痕；警方趕到現場後，立即將受害人送往醫院急救，尚不清楚受害人的情況，不明身分的攻擊者得手後，向不明方向逃竄。

警方呼籲，若有任何知情者，請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。