疑仇亞犯罪 南韓外交官街頭遭暴打鼻骨折

南韓外交官在曼哈頓中城遇襲，被毆打至鼻子骨折。(取自谷歌地圖)

曼哈頓中城9日晚發生一起攻擊亞裔案件，一名南韓 外交官在與朋友散步時遭一男子毆打，導致鼻子骨折入院；但案件發生時二人並無言語交流，現該案已交由市警仇恨犯罪 小組(The NYPD Hate Crime Task Force)調查。

警方表示，案件發生於當晚8時10分左右，經南韓外交部證實，受害者為一名53歲的常駐聯合國代表團外交官；他當時和朋友途徑東35街交第五大道處，突然遭到一男子攻擊。

警方稱，受害人與嫌犯在攻擊發生時並無言語交流，且二人此前也並不相識，屬隨機攻擊；但受害者在攻擊時出示了自己的外交證件，表明身分。

嫌犯作案後沿第六大道逃逸，受害者則鼻子骨折送醫；消息人士10日表示，目前受害者已經出院，身體狀況穩定。

南韓外交部要求市警盡快徹查此案，並將密切關注調查進展。

目前此案已經交由市警仇恨犯罪小組調查，該小組並未對此案做出置評。

警方呼籲知曉此案相關線索者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。