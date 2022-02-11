我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未成年拐賣？「徐州八孩案」的年齡不可說之怒

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

疑仇亞犯罪 南韓外交官街頭遭暴打鼻骨折

記者張晨／紐約報導
南韓外交官在曼哈頓中城遇襲，被毆打至鼻子骨折。(取自谷歌地圖)
南韓外交官在曼哈頓中城遇襲，被毆打至鼻子骨折。(取自谷歌地圖)

曼哈頓中城9日晚發生一起攻擊亞裔案件，一名南韓外交官在與朋友散步時遭一男子毆打，導致鼻子骨折入院；但案件發生時二人並無言語交流，現該案已交由市警仇恨犯罪小組(The NYPD Hate Crime Task Force)調查。

警方表示，案件發生於當晚8時10分左右，經南韓外交部證實，受害者為一名53歲的常駐聯合國代表團外交官；他當時和朋友途徑東35街交第五大道處，突然遭到一男子攻擊。

警方稱，受害人與嫌犯在攻擊發生時並無言語交流，且二人此前也並不相識，屬隨機攻擊；但受害者在攻擊時出示了自己的外交證件，表明身分。

嫌犯作案後沿第六大道逃逸，受害者則鼻子骨折送醫；消息人士10日表示，目前受害者已經出院，身體狀況穩定。

南韓外交部要求市警盡快徹查此案，並將密切關注調查進展。

目前此案已經交由市警仇恨犯罪小組調查，該小組並未對此案做出置評。

警方呼籲知曉此案相關線索者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

南韓 手機 仇恨犯罪

上一則

甩疫情陰霾 時報廣場重新「盛開」迎情人節 成打卡景點

下一則

首位華裔 伍華偉辭長島鐵路主席 納珥迪接任

延伸閱讀

北京冬奧引燃南韓反華潮 中國留學生無端被毆

北京冬奧引燃南韓反華潮 中國留學生無端被毆
冬奧／金牌被做掉？南韓新聞播「這首歌」痛斥比賽不公

冬奧／金牌被做掉？南韓新聞播「這首歌」痛斥比賽不公
南韓外交官曼哈頓遭毆至鼻骨折 市警列仇恨犯罪調查

南韓外交官曼哈頓遭毆至鼻骨折 市警列仇恨犯罪調查

玄彬、孫藝真成為南韓最富有夫妻 名下房產破2千萬美元

玄彬、孫藝真成為南韓最富有夫妻 名下房產破2千萬美元
外交官紐約遇襲受傷 韓國籲美國警方調查

外交官紐約遇襲受傷 韓國籲美國警方調查

熱門新聞

紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

2022-02-04 14:03
紐約州4日將出現降雪，最高積雪12吋，紐約市雖無下雪但將降雨，在低氣溫下恐形成凍雨。(記者顏嘉瑩/攝影)

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

2022-02-03 15:05
20歲華裔女孩王軼被安全找回。(唐彥雨提供)

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

2022-02-07 15:27
紐約市房租報復性回升，迫使青年搬至澤西市。（取自澤西市新港推特）

房租惡漲12% 紐約年輕人遷往新州

2022-02-05 09:40
紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據。(本報檔案照)

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

2022-02-10 10:12
鄧絲特日前前往移動檢測點篩檢病毒時，提供了自己的醫保與個人信息，但始終未收到她的檢測結果。(取自CBS視頻截圖)

注意新型騙局 紐約華女免費測新冠 個資恐被盜

2022-02-04 14:56

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光