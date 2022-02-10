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非洲裔男子地鐵車廂強姦未遂 華埠堅尼路站逃逸

記者張晨／紐約報導
非洲裔男子地鐵車廂強姦未遂，華埠堅尼路站逃逸。(市警提供)
非洲裔男子地鐵車廂強姦未遂，華埠堅尼路站逃逸。(市警提供)

曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)地鐵站9日早發生一起企圖強姦(Attempted Rape)案，一非洲裔男子在車廂中接近猥褻了一名21歲的受害者，並試圖強姦；但受害者奮力掙扎，嫌犯從堅尼路站台逃逸。

警方表示，案件發生在當日早10時20分左右，在位於曼哈頓下城一輛向北行駛的E線列車上，一非洲裔男子接近了一名坐在角落的女子。

警方稱，他先是強行把手伸進了受害者的褲子，但受害者立即反抗逃離；但嫌犯依舊死死抓住受害者，並把她推到車廂角落試圖脫褲子強姦。

目前尚不清楚當時是受害者成功掙脫了嫌犯，還是嫌犯因害怕而最終逃走；警方表示，最後一次看到嫌犯是其從堅尼路站逃逸。

根據警方公布的案發地監控錄像顯示，該男子年約18至25歲，作案時身穿黑色帽衫、深色運動褲和藍色運動鞋。

警方呼籲民眾，若看到和圖片中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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