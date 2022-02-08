「新春最好的禮物」遭石頭砸昏馬桂英恢復認知

馬桂英去年感恩節後被人用石頭砸傷頭部，昏迷了近一個月，去年年底睜開雙眼，在兩個月的康復中，她已逐漸恢復認知。(謝宜宏提供)

62歲華婦馬桂英去年感恩節後被人用石頭砸傷頭部，昏迷了近一個月，去年年底睜開雙眼，在兩個月的康復中，她已逐漸恢復認知；她的親友8日表示，這是今年春節收到最好的禮物，再次感謝各界善心人士，是他們的善舉挽救了她的生命。

影片來源：謝宜宏提供

馬桂英的友人謝宜宏表示，由於去年疫情 爆發，友人居住的艾姆赫斯特醫院一度拒絕訪客，他們只能通過視訊與她溝通；經過近三個月的治療，馬桂英的丈夫高占新於7日再次探望馬桂英，驚喜發現友人已恢復知覺。

謝宜宏說，因馬桂英的頭部受到重擊，顱內嚴重出血，案發後，醫生經五個小時的手術，才幫助她脫離生命危險，隨後曾一度陷入昏迷，去年12月睜開雙眼後，仍沒有恢復清醒，讓他與高占新一度擔心馬桂英恐成為「植物人」。

對於馬桂英的現況，謝宜宏表示，友人雖還不能開口說明，但已能點頭或搖頭回應身邊人的問詢，還能按照指示抬手、放下，讓他們欣喜不已，感嘆是今年春節收到最好的禮物，「非常高興，老高(高占新)發了視頻給中國的兒子看」。

謝宜宏代表馬桂英及其親友再次對伸出援手的民選官員與善心人士表達感謝，他舉例說，國會眾議員 孟昭文及其工作人員曾多次探望友人，幫忙解決醫保等問題，族裔聯盟負責人侯佳興(Fulton Hou)也時刻關注馬桂英的病情，讓他們感到溫暖，也盼望友人能逐漸康復，恢復日常生活。

根據警方消息，33歲遊民佩雷斯(Elisaul Perez)於去年感恩節後一天的上午，與居住在皇后區 可樂娜38大道附近的馬桂英發生口角，後用一塊石頭，攻擊了對方的頭部，導致對方一度命危。

佩雷斯因涉攻擊馬桂英，被大陪審團以一級攻擊等罪名起訴，他在去年過堂時拒不認罪，辯稱自己「腦袋裡聽到奇怪的聲音」，要求精神評估；皇后區檢方鑒於被告高達15次的犯罪紀錄，要求他在此案審前聽證期間一直被拘押，他的下次上庭時間為4月12日。