我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

奧斯卡入圍名單公布 「犬山記」12項領跑

影／布魯克林89歲老婦自家門前被陌生人一腳踢翻

記者胡聲橋／紐約報導
61分局社群媒體公布錄影的截圖。
61分局社群媒體公布錄影的截圖。

布碌崙布魯克林）一名89歲老婦人在自家門口被一名陌生人一腳踢翻在地，這名陌生人隨後揚長而去。警方要求知情者提供信息。

2月4日，大約上午7點20分，家住在布碌崙P大道和17街的一名89歲的老婦人走出家門，正要去朋友家坐坐。這時，一名男性突然在她身後，抬腳踢在她背上，將其踢翻在地。這名攻擊者隨即離開現場。這一切都被監控錄像拍了下來。

警方表示，這名老婦人和攻擊者此前並無瓜葛，攻擊者看起來大約二十多歲，身穿黑色衣服。老婦人頭部和身上有擦傷，被送進了瑪摩利醫院，情況穩定。

市警總局61分局在社群媒體上發表了監控錄像，希望知情者提供信息，幫助捉拿肇事者。

布碌崙 社群媒體 布魯克林

上一則

紐約公共場所口罩令 周三定奪…10日到期 料霍楚將解除

延伸閱讀

11日恐遭解雇 數百市府員工抗議強制疫苗令

11日恐遭解雇 數百市府員工抗議強制疫苗令
死亡車禍頻傳 維權人士籲市府加速改善危險十字路口

死亡車禍頻傳 維權人士籲市府加速改善危險十字路口
NBA／杜蘭特留人 76人難挖角哈登

NBA／杜蘭特留人 76人難挖角哈登
紐約台山僑胞婦女聯合會春節送暖 派發蔬果

紐約台山僑胞婦女聯合會春節送暖 派發蔬果
紐約市上周末發生三起死亡車禍 維權者籲政府加速改善

紐約市上周末發生三起死亡車禍 維權者籲政府加速改善

熱門新聞

年過七旬的華裔老漢劉玉生，住在法拉盛街頭的帳篷內。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

2022-02-02 12:15
紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

2022-02-04 14:03
紐約州4日將出現降雪，最高積雪12吋，紐約市雖無下雪但將降雨，在低氣溫下恐形成凍雨。(記者顏嘉瑩/攝影)

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

2022-02-03 15:05
法拉盛凱辛納大道上，一名女子的手機被搶，她與嫌犯對峙後將手機追回。（圖截自谷歌地圖）

法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回

2022-02-01 18:24
紐約市房租報復性回升，迫使青年搬至澤西市。（取自澤西市新港推特）

房租惡漲12% 紐約年輕人遷往新州

2022-02-05 09:40
饒舌歌手TDott Woo在布碌崙自家門口遭槍殺，得年22歲。圖／摘自推特

22歲歌手剛簽唱片約 數小時後布魯克林家門口遭槍殺

2022-02-03 07:06

超人氣

更多 >