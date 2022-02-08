影／布魯克林89歲老婦自家門前被陌生人一腳踢翻

61分局社群媒體公布錄影的截圖。

布碌崙 （布魯克林 ）一名89歲老婦人在自家門口被一名陌生人一腳踢翻在地，這名陌生人隨後揚長而去。警方要求知情者提供信息。

2月4日，大約上午7點20分，家住在布碌崙P大道和17街的一名89歲的老婦人走出家門，正要去朋友家坐坐。這時，一名男性突然在她身後，抬腳踢在她背上，將其踢翻在地。這名攻擊者隨即離開現場。這一切都被監控錄像拍了下來。

On Fri 2/4/22 at 7:19am near Ave P & E 17 St, an 89 year old female victim was kicked in her back by an unknown male & caused her to fall to the ground. The male is described as 20-30 yrs old last seen wearing dark clothing. Please call CrimeStoppers with any info 800-577-TIPS pic.twitter.com/4jH34Ps02Y — NYPD 61st Precinct (@NYPD61Pct) February 7, 2022

警方表示，這名老婦人和攻擊者此前並無瓜葛，攻擊者看起來大約二十多歲，身穿黑色衣服。老婦人頭部和身上有擦傷，被送進了瑪摩利醫院，情況穩定。

市警總局61分局在社群媒體 上發表了監控錄像，希望知情者提供信息，幫助捉拿肇事者。