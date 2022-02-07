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汽車非法張貼遮光紙被攔下 男子躲警追捕失足墜樓亡

記者顏嘉瑩／紐約報導
一名男子6日因非法在汽車車窗張貼遮光紙遭警察攔下，拒絕接受盤查後逃逸，失足從公寓頂樓摔下身亡。(截自Citizen APP)
一名男子6日因非法在汽車車窗張貼遮光紙遭警察攔下，拒絕接受盤查後逃逸，失足從公寓頂樓摔下身亡。(截自Citizen APP)

一名男子6日因在汽車車窗非法張貼遮光紙，在曼哈頓中城遭警察攔下，但他不慎撞到一輛停在路邊的車輛，拒絕接受警員盤查而開始逃跑，最後從附近一棟公寓樓失足墜落，當場死亡。

根據警方消息，6日凌晨1時50分，在曼哈頓中城附近，警方攔下一台非法貼車窗遮光紙的車輛，駕駛應該在一旁停車接受警方調查，但該名駕駛Joley Aristhee撞到停在一旁的另一輛車，然後下車逃逸。

警方追上去，但仍沒抓到人，正當警方在附近搜尋Aristhee的下落，又接獲報案，表示有可疑人士闖入公寓並跑上位於西48街公寓樓的屋頂，警方抵達現場後，聽到一陣悶響，在西48街345號和347號公寓樓中間，發現Aristhee，疑似試圖從該棟公寓頂樓跳到另一棟公寓，卻失足摔落、當場死亡。

該棟公寓管理員向警方描述，Aristhee在試圖跳到另一棟樓的屋頂時，疑似是被建築頂樓地上的釘子絆倒，因此才會失足摔落；該名管理員表示，地上的釘子是要防止有人闖上屋頂的設施。

加上日前在曼哈頓一棟60樓高公寓跳樓死亡的2019年「美國小姐」(Miss USA)切絲麗·克里斯特(Cheslie Kryst)，曼哈頓在一周內已有兩人墜樓身亡。

當局表示，如果紐約市民眾有自殺意圖或正經歷心理健康危機，可撥打電話(888)NYC-WELL免費諮詢；外地民眾則可撥打全國自殺防治熱線(800)273-8255，或上SuicidePreventionLifeline.org網站。

一名駕駛6日因非法貼汽車車窗隔熱紙遭警察攔下，拒絕接受盤查後逃逸，失足從公寓頂樓...
一名駕駛6日因非法貼汽車車窗隔熱紙遭警察攔下，拒絕接受盤查後逃逸，失足從公寓頂樓摔下身亡。(截自Citizen APP)

曼哈頓 警察 紐約市

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