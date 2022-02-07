女駕駛高速路違規變道 撞倒騎摩托執勤警 送醫無大礙

一名在高速路執勤的警佐日前被一輛違規變道的轎車在皇后區的高速路上撞倒。(取自推特)

一名騎摩托車執勤的市警警佐(Sergeant)，日前被一輛違規變道的轎車在皇后區 的高速路上撞倒；這名受傷的警員送往附近醫院急救後，已無大礙，涉案女司機因涉違規駕駛，被開出出庭傳票 。

警方視頻顯示，一名尚未公布姓名與年齡的警佐與另兩名同事於5日上午12時15分左右，騎行摩托車在皇后區大中央快速路(Grand Central Parkway)近范威克快速道路(Van Wyck Expressway)附近時，發生意外；這名警佐被一輛違規變道的凌志(Lexus)休旅 車刮蹭後撞倒，另兩名同事立即攔停了肇事車輛。

警方表示，51歲的休旅車女司機留在現場接受調查，她因違規向右變道，被警方開出出庭傳票；受傷的警員被送往北岸大學醫院(North Shore University Hospital)救治，目前傷情穩定。

這起車禍目前尚在調查中，警方呼籲知情者提供更多線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。