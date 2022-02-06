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女司機皇后區高速路違規變道 撞倒執勤警察

記者牟蘭／紐約報導
一名在高速路執勤的警佐日前被一輛違規變道的轎車，在皇后區的高速路上撞倒。(取自推特)
一名在高速路執勤的警佐日前被一輛違規變道的轎車，在皇后區的高速路上撞倒。(取自推特)

紐約市警6日消息稱，一名在高速路執勤的警佐(Sergeant)日前被一輛違規變道的轎車，在皇后區的高速路上撞倒；這名受傷的警員送往附近醫院急救後，已無大礙，涉事的女司機因涉違規駕駛，被警員開出出庭傳票

根據視頻顯示，一名尚未公布姓名與年齡的警佐與另兩名同事於5日上午12時15分左右，騎行摩托車在大中央快速路(Grand Central Parkway)近范威克快速道路(Van Wyck Expressway)附近時，發生意外；這名警佐被一輛違規變道的Lexus休旅車刮蹭後撞倒，另兩名同事立即攔停了涉事車輛。

警方表示，51歲的Lexus休旅車女司機留在現場接受調查，她因違規向右變道，被警方開出出庭傳票；受傷的警員被送往北岸大學醫院(North Shore University Hospital)接受治療，目前情況已經穩定。

這起案件目前尚在調查中，警方呼籲知情者提供更多線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

休旅 傳票 紐約市

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