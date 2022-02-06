3華女紐約長島涉賣淫與非法按摩 被捕控罪

三名華女日前因涉嫌賣淫與無證按摩在長島蘇福克郡的微風足療店被捕。(取自微風足療店臉書)

長島 蘇福克(Suffolk)郡杭廷頓(Huntington)警方日前展開調查當地涉嫌非法的足療中心，三名華裔 女子在調查中被捕，以涉嫌賣淫與無證按摩的E類重罪移送法辦，兩人將於24日在當地的法院過堂。

根據蘇福克郡警方消息，當地第二分局罪案調查組警員聯合杭廷頓樓宇局工作人員以及檢察官辦公室的執法人員，於4日下午4時左右前往東傑瑞柯大道(Jericho Turnpike)1842號的微風足療店(Breeze Foot Spa)聯合執法，並發現三名華裔婦女涉嫌賣淫與無證按摩，隨即將三人逮捕。

警方表示，三名被捕女子為報住在皇后區法拉盛 32歲的聂齊(Ki Nip，姓名皆音譯)、48歲的謝稻霞(Daoxia Xie)與34歲的楊盼盼(Panpan Yang)，聂齊涉兩項賣淫輕罪與無證按摩的E類重罪被捕，謝稻霞與楊盼盼各涉一項賣淫輕罪與一項無證按摩的E類重罪被捕，三人定於24日在中艾斯利普(Central Islip)第一地區法院(First District Court)過堂。

為響應州府廢除「禁止以賣淫為目的在街頭遊蕩」法，長島蘇福克郡與納蘇郡(Nassau County)檢方去年撤銷多起涉嫌賣春或相關指控，但律師指出，目前法院只通過「賣淫無罪化」處理，並非合法賣淫，若有民眾涉案，警方會依法逮補並移送法辦。