我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

潘斯首度「挑明」批川普意義重大 料將再隔空交手

曼哈頓蘇活區精品店再遭團夥打劫 損失近5萬元

記者張晨／紐約報導
曼哈頓蘇活區的瑟琳精品店(Celine Boutique)再被砸搶。(取自谷歌地圖)
曼哈頓蘇活區的瑟琳精品店(Celine Boutique)再被砸搶。(取自谷歌地圖)

曼哈頓蘇活區近日再發生團夥搶劫案，一夥劫匪衝進精品店，不但搶劫了近5萬元貨品，還打傷了保安；此類案件自2020年非洲裔男子弗洛伊德(George Floyd)案引發的砸搶後就層出不窮，延續至今。

警方表示，該案發生在3日中午12時30分左右，在位於伍斯特(Wooster St.)街的瑟琳精品店(Celine Boutique)中，嫌犯五人分兩批進入，兩人先進店觀察情況，隨後三人入店後便和安保人員發生了衝突。

該店售賣的包袋、衣履單價均在千元左右。警方稱，劫匪搶走了約4萬8300元的商品；安保人員也在攔截中遭嫌犯打傷肘部和手部。

2020年弗洛伊德案引發大規模示威，而後在夜晚演變為砸搶。該家瑟琳精品店當時損失了近150萬元的商品。

警方呼籲，若民眾有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

手機 弗洛伊德 曼哈頓

上一則

傳白思豪想選國會議員 瑪麗奧：選民最不願看到

下一則

氣溫冰點 熱情滿點 法拉盛新春大遊行回歸 霍楚等帶領遊街

延伸閱讀

曼哈頓精品店再遭團夥搶劫 5嫌打傷保安 搶5萬元商品

曼哈頓精品店再遭團夥搶劫 5嫌打傷保安 搶5萬元商品
曼哈頓檢察官大轉彎：持械搶商家 重罪起訴

曼哈頓檢察官大轉彎：持械搶商家 重罪起訴
紐約曼哈頓地檢新起草備忘錄：持械搶劫商舖將以重罪起訴

紐約曼哈頓地檢新起草備忘錄：持械搶劫商舖將以重罪起訴
白艾榮設曼哈頓小商業聯盟 打擊商店行竊和搶劫

白艾榮設曼哈頓小商業聯盟 打擊商店行竊和搶劫
便衣止罪小組回歸 「無暴警無偏見不走老路」

便衣止罪小組回歸 「無暴警無偏見不走老路」

熱門新聞

零下暴風雪，七旬老伯睡街頭帳篷。(記者鄭怡嫣/攝影)

76歲上海老人 寒冬露宿法拉盛街頭

2022-01-31 01:30
年過七旬的華裔老漢劉玉生，住在法拉盛街頭的帳篷內。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

2022-02-02 12:15
紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

2022-02-04 14:03
紐約州4日將出現降雪，最高積雪12吋，紐約市雖無下雪但將降雨，在低氣溫下恐形成凍雨。(記者顏嘉瑩/攝影)

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

2022-02-03 15:05
紐約市積雪達12吋，路面車輛無法前行。（記者張心／攝影）

紐約州積雪最多達24吋 逾2000航班取消 州長警告別外出

2022-01-29 22:21
法拉盛凱辛納大道上，一名女子的手機被搶，她與嫌犯對峙後將手機追回。（圖截自谷歌地圖）

法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回

2022-02-01 18:24

超人氣

更多 >
控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面
香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣
終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」
3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光
冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理