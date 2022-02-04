「媽媽錯了」法拉盛華女失聯5天 母急尋

王軼與家人失聯五日，家人急尋她的消息。(唐彥雨提供)

報住在皇后區法拉盛 的華裔女孩王軼，日前疑與家人發生爭執後，大年三十的凌晨與親友失去聯繫；她的母親唐彥雨4日表示，女兒已失聯五天，擔憂孩子的安全，期盼孩子能與家人盡快報平安，「我對我所有的行為道歉，希望你能理解媽媽」。

根據警方消息，市警109分局日前收到報案，20歲的王軼於1月31日凌晨3時左右，從40路的住所中離開後，與親友失聯；警方表示，王軼身材中等，身高約五呎二吋左右，最後一次出現在天景豪苑附近，身穿灰色外衣、白褲子與白球鞋，背一個黑色的小挎包，呼籲知情者聯繫警方。

王軼的母親唐彥雨對本報記者表示，她與王軼五年前來美生活，獨自一人扶養孩子長大，目前女兒在斯坦拉和查爾斯·格特曼社區學院(CUNY Stella and Charles Guttman Community College-NY-New York)就讀。

因獨自一人扶養女兒，唐彥雨說，她在生活中面臨較大的壓力，過去曾與女兒發生爭執，近期孩子又遇上情感問題，恐導致此次失聯事件發生；她表示，自己與女兒在春節前溝通後，決定搬到馬里蘭州生活，她於今年1月30日先抵達新住所，聲稱隨後與她會合的女兒，卻在翌日失聯。

唐彥雨表示，因搬家路上遇到波折，她曾在1月30日晚11時用短信告知女兒部分行李丟失的消息，兩人短暫交流後，她才休息；她回憶，翌日凌晨5時左右，她就收到親友的短信，告訴女兒失蹤的消息，「女兒凌晨2時還發了一個短信給我，問我『睡了嗎？』，但我已經睡著了，就沒有回」。

對於王軼的失聯，唐彥雨表示，母女兩人在平日生活中的溝通出現問題，她為此向女兒真摯的道歉；她說，紐約市 的治安日益變差，希望孩子能給家人發一個短信報平安，「無論你想留在紐約，還是搬到馬里蘭，媽媽都支持你」。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，抑或直接聯繫其親友(929)328-9786，消息來源絕對保密。