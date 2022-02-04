注意新型騙局 紐約華女免費測新冠 個資恐被盜
一名報住在皇后區可樂娜的華裔女性日前前往一個聲稱免費檢測新冠病毒的移動站點篩檢病毒，提供了自己的醫保與個人信息，但始終未收到她的檢測結果；非營利組織商業改進局(BBB)日前發布警告，提醒民眾小心新型的新冠詐騙，呼籲篩檢者在接受免費篩檢時，切忌提供社安號與醫保等信息。
居住在可樂娜的鄧絲特(Stella Deng，姓名皆音譯)於去年12月31日，計畫前往艾姆赫斯特醫院檢測自己是否染疫，但因該院的檢測點當日提前關門，她隨後決定在醫院對面的一輛移動檢測車完成檢測。
鄧絲特表示，這輛檢測車上標有Deshi老人中心的標識，宣稱免費在兩天內篩檢新冠病毒；她隨後按對方的要求，填寫自己的姓名、地址、醫保以及身分信息，「他們給我的身分證照相；我想這輛車就停在醫院的對面，是一個值得信賴(檢測)場所」。
但讓鄧絲特感到擔憂的是，一個月過去了，她始終沒有收到自己的檢測結果，「這個檢測點的工作人員從不回我的短信和電話，我始終沒有拿到自己的檢測結果」。
根據谷歌評論，鄧絲特的遭遇並非個例，許多民眾都分享了與她類似的遭遇，另有一名民眾稱，他雖然拿到了檢測結果，但同一日也收到了保險公司的帳單；對此鄧絲特表示，僅在她檢測的當日，就有大量民眾排隊等待，擔憂有更多人因此受騙，「許多人填寫了他們的個資，但從未得到檢測結果」。
非營利組織商業改進局收到投訴後，已開始調查Deshi老人中心的新冠檢測點；該組織的主席羅森茨維格(Claire Rosenzweig)提醒，若民眾在移動的檢測點篩檢新冠病毒，切忌在對方聲稱免費的前提下，提供駕照、社安號與醫保等信息，「如果他們問你要了這些東西，請立刻走開」。
這家位於歐松公園(Ozone Park)的Deshi老人中心回應稱，停放在艾姆赫斯特醫院對面的檢測車屬於該中心，由於檢測人數過多，因此只有少部分前來檢測的民眾收到檢測結果，但無法解釋為何收集檢測者醫保等信息的原因。
羅森茨維格補充，隨著檢測新冠核酸人數減少，預計有人利用聯邦分發的免費居家檢測盒進行新一輪的欺詐，「一些騙子可能會建立與聯邦網站相似的域名網站，以此收集民眾的個資」。
對此，詐騙專家克雷斯(William Kresse)提醒民眾，申請相關檢測試劑時，應留意登錄的網站是否以「gov」結尾，「政府的網站一般很難偽造，這些網址都是安全的」；他說，若民眾發現自己可能陷入騙局，請向聯邦貿易委員會(FTC)及時報告。
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