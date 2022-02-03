竊客戶180萬賠款 律師恐坐牢4年半

崔永翰認四級重竊的罪名，將面臨最高達四年半的刑期。(記者牟蘭／攝影)

曾在法拉盛 執業、已被吊銷律師執照的崔永翰(Yohan Choi，音譯)，在過去五年內因涉嫌盜取逾50名客戶逾180萬元人身傷害賠償款，日前被皇后區 檢方控以二級重竊及 41項三級重竊等罪名，他於1日認下四級重竊罪，將於4月6日接受法官量刑，將面臨最高達四年半的刑期。

根據法庭文件，報住在皇后區貝賽的47歲崔永翰，從2015年8月到2020年8月期間，在大通銀行、Capital One銀行與匯豐銀行(HSBC)存入數十筆匯款，經調查，這些匯款均屬於其客人的賠償款。

檢方在日前的調查中稱，崔永翰涉嫌詐騙逾40名顧客60多萬元的人身傷害賠償款，以一項二級重竊、41項三級重竊、以及在律師執照吊銷情況下執業罪向他提出控罪；但檢方在深入調查中發現，受害人達逾50名，受害金額已超過180萬元，且被告在律師執照已被吊銷的情況下，仍繼續執業。

被告崔永翰1日上庭時與檢方達成認罪協議，認四級重竊的罪名，並在庭上簽署28份判決供詞，同意償還騙取客人逾180萬元的賠償款；法官瓜里諾(Eugene Guarino)將他的量刑定於4月6日，他將面臨一年零六個月到四年零六個月的刑期。

根據檢控書，崔永翰在2016年11月代表一名當事人獲得5萬2500元的人身傷害保險 賠償，其中受害人最終可得到3萬5000元的賠償，但受害者稱，她從未收到任何賠款。

另一名受害人稱，崔永翰在2018年5月代表她獲得7萬5000元的賠款，扣除律師費與其他費用後，她可獲得5萬250元，但她也未收到分文賠款；還有一名男性受害人稱，他曾在2020年5月委託崔永翰索取4萬5000元人身傷害的賠款，這名男子也沒有收到任何賠款。

對此，皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，被告成為一名律師前，曾宣誓遵守法律，但可惜的是，他的貪婪吞噬了自己的職業道德；在2015年到2020年期間，他以詐欺的手段，非法獲得了顧客超過180萬元的賠償款，「被告已經認罪，他將面臨法律的懲戒」。