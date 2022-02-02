韓裔便利店主遭毆 各界聲援

民眾集會聲援遭顧客毆傷的韓裔便利店主。(大紐約區美籍韓裔父母聯合會提供)

布碌崙(布魯克林)韓裔 便利店主遭顧客毆打案件發生後，由大紐約區美籍韓裔父母聯合會(KAPAGNY)牽頭，社區民眾、民代、警方及其他亞裔 社區團體，1日在弗萊布許(Flatbush)位於Q線地鐵H大道車站附近的便利店門前舉行集會，抗議針對亞裔的仇恨犯罪 ，呼籲亞裔民眾站出來聲援受害者，要求執法機構法辦嫌犯。

大紐約區美籍韓裔父母聯合會主席科利根(Christine Colligan)表示，受害人李起泰未能出席集會，因為他受傷後精神不佳；她表示，亞裔吃苦耐勞，為紐約市的發展做出了巨大貢獻，其他族裔沒有任何理由歧視亞裔，更沒有理由對亞裔實施仇恨犯罪。

面對日益增長對亞裔的仇恨行為，科利根呼籲亞裔民眾要堅強，要站出來為自己大聲疾呼，亞裔要團結到一起，要讓整個紐約都聽到亞裔發出的聲音，只有這樣才能讓更多紐約人理解亞裔，消除面對的不公正對待。

市長亞當斯的代表亞斯科娃(Anastasia Yaskova)表示，紐約對仇恨犯罪持零容忍的態度；紐約市一直是一個多元化的城市，民眾應欣賞並尊重多元化。

40選區市議員約瑟夫(Rita Joseph)的代表說，對一個的社區的攻擊，就是對所有社區的攻擊，嫌犯必須被繩之以法。45選區市議員路易斯(Farah Louis)代表說，仇恨犯罪絕不能被容忍，新冠疫情發生後，針對亞裔的仇恨犯罪激增，仇恨犯罪的受害者不要沉默，否則這樣的事會繼續發生。

多名警察代表和亞裔選民聯盟(Asian American Voters Alliance)的代表也出席了此次集會，並發聲譴責針對亞裔的仇恨犯罪。