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曾辱華警「吃貓狗」 非裔男揚言大鬧槍案殉職警員葬禮

記者顏嘉瑩／紐約報導
哈珀在個人Instagram帳號的限時動態影片中，威脅要去警察葬禮搗亂。(去自推特)
哈珀在個人Instagram帳號的限時動態影片中，威脅要去警察葬禮搗亂。(去自推特)

曾經在一場「黑人的命也是命」遊行上，連續以「醬油」「吃貓狗」等種族詞語辱罵華裔警察的非洲裔男子，日前又在個人社群媒體帳號上發表言論，針對日前在哈林區槍擊案中殉職的22歲的警員里維拉(Jason Rivera)葬禮，威脅要「搗亂警察葬禮」(f–k up police funerals)，還得意洋洋表示「這將會上新聞」。

哈珀在個人Instagram帳號的限時動態影片中，威脅要去警察葬禮搗亂。(取自推...
哈珀在個人Instagram帳號的限時動態影片中，威脅要去警察葬禮搗亂。(取自推特)

該名39歲非洲裔男子哈珀(Terrell Harper)日前在他的個人Instagram帳號上發布限時動態，上面放了一張在曼哈頓聖派翠克大教堂外數萬名警察到場，參加里維拉葬禮的照片；哈珀說：「搗亂這樣的警察葬禮會是一場春夢。」

他在限時動態影片上說：「我等不及了，我期待下一個警察的葬禮，我要來搗亂，這將會上新聞」；在槍擊案中里維拉當場殉職，27歲的搭檔莫拉(Wilbert Mora)則在搶救四日後於25日離世。

哈珀的在影片說：「我要搗亂他們的下一場葬禮，你們這些『黑X』最好不要這麼快死，因為我會去你的葬禮搗亂，這是我的威脅，我等不及你們其中有一個人死了，我才能去搗亂。」

根據市警發言人表示，目前正在針對哈珀做出將搗亂警察葬禮的威脅進行調查；警方紀錄顯示，居住地址在新澤西的哈珀此前曾有三次在紐約市的被捕紀錄。其中一次是在2020年12月疫情期間，被指控犯有三級恐怖威脅和威脅罪；2021年6月則是因非法集會被捕。

哈珀去年曾經對著華埠市警五分局華裔探員張立勇發表歧視性言論，在長達十幾分鐘的影片，他站在張立勇面前，不停說著「吃貓吃狗」等帶有明顯種族歧視的髒話，甚至稱「要割下狗的陰莖，沾醬油餵給你媽吃。」

警察 種族歧視 華裔

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