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法拉盛律所 光天化日被搶900元

記者牟蘭／紐約報導
該男子日前涉嫌盜竊一名華裔女士900元現金，被警方通緝。(陳女士提供)
該男子日前涉嫌盜竊一名華裔女士900元現金，被警方通緝。(陳女士提供)

法拉盛市中心開辦律師樓多年的陳女士，日前光天化日下在辦公室內遭到一名非洲裔男子的搶劫，丟失了900多元現金；警方25日表示，這名嫌犯恐以相同的手法，涉及多起竊案，呼籲知情者提供線索。

根據警方消息，一名華裔女子24日下午1時13分左右，在法拉盛緬街交39大道一棟大樓內遭搶劫；警方表示，嫌犯從受害人桌上強行拿走一個裝有900元現金的信封，隨後向不明方向逃竄，至截稿前，仍然在逃。

這起案件的受害人陳女士表示，她在當地經營律師事務所多年，案發當天下午，剛剛結束與一名客人的會議，尚未收好裝有現金的信封，就遭到這名陌生的「搶劫」；她說，該男子尾隨客人進入辦公室後，先謊稱要尋找地產經紀，她告知無法協助後，該男子突然拿走放在桌上信封轉身就跑。

陳女士說，她一度追嫌犯到大樓的大廳，但不知對方是否持有凶器，只能大聲呼救，等待他人的協助；她表示，案發後，她立即報警，市警109分局的警員在案發五分鐘內，趕到現場調查。

對於此案，陳女士表示，她希望說出自己的經歷，引起更多人的關注，不願助長嫌犯的氣焰，「這個嫌犯當天已『光顧』我們樓裡多家辦公室，但當天只在我這裡得手了」；她也指出，由於保釋金改革法案，此類嫌犯即使被捕，也很快會被釋放，更擔憂日後的社區治安。

警方表示，這名嫌犯恐以相同的手法涉及多起竊案，呼籲知情者提供線索；根據監控錄像與警方信息，嫌犯是一名非洲裔中年男子，身高約6呎10吋，體重約180磅，作案時身穿黑衣黑褲，戴黑口罩與眼鏡。

警方呼籲，知情者請撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

該男子日前涉嫌盜竊一名華裔女士900元現金，被警方通緝。(陳女士提供)
該男子日前涉嫌盜竊一名華裔女士900元現金，被警方通緝。(陳女士提供)

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