搶車位口角動手 布碌崙華女被捕

一名華婦日前在街上與一名白女因搶奪停車位陷入爭吵，動手毆打了對方。(谷歌地圖截圖)

布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉一名華裔婦女日前在街上，與一名白人女子因爭奪停車位陷入爭執，動手打傷對方；轄管當地的市警68分局警員隨後抵達現場，在了解案件過程中，將華女 拘捕控罪。

根據警方報案，涉案人員是一名42歲的華婦，她於18日早上9時20分左右，在貝瑞吉10大道交73街處尋找停車位時，與47歲的白人婦女發生糾紛；兩人當時坐在車上，對停車位互不相讓，最後下車當街對罵。

在爭吵的過程中，華婦朝白女臉部揮了一記拳頭，對方鼻孔瞬間冒血並被她推倒在地，白女也因此扭傷腳踝、腿部出現多處瘀傷。

路人見狀報警，68分局警員不久後抵達現場，在向當事人了解當時案發經過後，將華女逮捕歸案調查；目前已到法院過堂，遭控攻擊罪名。

此外，貝瑞吉在本月21日也發生一起入室盜竊案；一名住在10大道交65街的30歲華男 ，在網上購買一台Bowflex牌子的運動工具，並通過一個叫作Configure的網站，特地雇用一名技術人員上門安裝。

受害者後來表示，該名技術人員當時在地下室獨自安裝工具，完事後便徑直離開，華男隨後到地下室查看時，才發現包括一台全新的蘋果Macbook被偷走；警方隨後抵達現場調查，從附近住家獲取監控錄像，但案件至今沒有進展。

受害者向有關網站提出投訴，卻也遲未得到回應，無法找到該名技術人員；警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。