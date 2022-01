紐約地鐵站罵「中國佬攜病毒」非裔女曾被捕35次

非裔女保釋期因仇恨亞裔犯罪被捕,她有35次逮捕紀錄。(市警提供)

曼哈頓中城23街地鐵站 去年底發生一起仇恨犯罪 案件,涉事非洲裔女子賴特(Tandika Wright)日前被逮捕並被控仇恨犯罪;警方稱,賴特目前仍在保釋期間,此前她因謀殺、縱火 等重罪被判入獄多次,逮捕紀錄有35次。

警方表示,35歲的賴特於去年12月9日下午6時15分,在一輛南行的F線列車上接近了一名26歲的亞裔男子,隨後大罵「你是中國佬嗎?你們的人把病毒帶到這,殺死了我們的人。」(Hey, are you a c—k? You people brought the virus here. You people killed my people) 隨後還猛推了受害者。

警方稱,賴特在本月被捕,並被控以仇恨犯罪和嚴重騷擾罪。

賴特曾於2014年12月11日被捕,並被控二級謀殺,但州紀錄顯示,她最終被判一級過失殺人未遂,並在2015年至2019年期間服刑,期間她獲得假釋,此次被捕時她仍在保釋期間。

紀錄還顯示,2011年至2013年,賴特還因四級縱火罪被判入獄,她有35次被捕紀錄。