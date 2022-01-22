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亞裔男皇后區地鐵站旁遭暴力搶劫 警緝兇

記者牟蘭／紐約報導
兩名男子涉嫌在地鐵站旁暴力搶劫一名亞裔男子被警方通緝。(市警提供)
兩名男子涉嫌在地鐵站旁暴力搶劫一名亞裔男子被警方通緝。(市警提供)

一名亞裔男子日前在皇后區傑克森高地的地鐵站附近，遭到兩名陌生男子的暴力打劫，受害人被拳擊倒地後，一度陷入昏迷，兩名嫌犯搶走他的手機與70元現金後逃跑；市警21日公布兩名嫌犯的照片與作案視頻，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元懸賞獎勵。

視頻來源：紐約市警提供

根據警方消息，115分局於18日凌晨12時19分收到報案，一名南亞裔男子在皇后區77街交37路，距離羅斯福大道地鐵站僅兩個路口的街區，遭到兩名陌生男子的暴力搶劫；警方提供的監控錄像顯示，兩名嫌犯在街邊碰頭後，接近受害人的身後，用拳多次重擊對方，導致對方倒地不起。

警方表示，受害人倒地後，一度失去知覺，兩名嫌犯從受害人的衣服的口袋中搶走對方的手機以及70元的現金，得手後逃竄；警方趕到現場後，將傷者送往艾姆赫斯特醫院接受治療，他的臉部與左眼受傷。

根據公布的通緝照片，兩名嫌犯為身材中等的中年男子，皮膚較白，一人作案時身穿黑色外套與白色連帽衫與黑褲子，另一人作案時穿黑色外套與白褲子。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

地鐵站 手機 亞裔

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