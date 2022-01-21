紐約地鐵站大罵「中國佬攜病毒殺人」非裔女保釋期被捕

非裔女保釋期因反亞裔仇恨犯罪被捕，35次逮捕，謀殺、放火前科累累。(市警提供)

曼哈頓中城23街地鐵站 去年底發生一起仇恨犯罪 案件，涉事非洲裔女子賴特(Tandika Wright)日前遭逮捕並被控仇恨犯罪；警方稱，賴特目前仍在保釋期間，此前她因謀殺、縱火 等重罪被判入獄多次，逮捕紀錄有35次。

警方表示，35歲的賴特於2021年12月9日下午6時15分，在一輛南行的F線列車上接近了一名26歲的亞裔男子，隨後大罵「你是中國佬嗎？你們的人把病毒帶到這，殺死了我們的人。」(Hey, are you a c—k? You people brought the virus here. You people killed my people.) 隨後還猛推了受害者。

警方稱，賴特在本月被捕，並被控以仇恨犯罪為由的嚴重騷擾(aggravated harassment/hate crime)。

警方表示，賴特曾於2014年12月11日被捕，並被控二級謀殺，但州記錄顯示，她最終被判一級過失殺人未遂，並在2015年至2019年期間服刑，當時她獲得假釋；她的假釋將於2025年3月到期，此次被捕時她仍在保釋期間。

紀錄還顯示，2011年至2013年，賴特還因四級縱火罪被判入獄。

警方稱，她之前有35次被捕。