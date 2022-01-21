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大馬籍華男紐約遭車禍昏迷 被誤傳離世

記者顏潔恩／紐約報導
邱志良遭遇嚴重車禍，目前正在醫院加護病房接受治療。(馬來西亞旅美聯誼會提供)
邱志良遭遇嚴重車禍，目前正在醫院加護病房接受治療。(馬來西亞旅美聯誼會提供)

紐約市一名六旬馬來西亞籍華男日前遭遇嚴重車禍，頭部受到創傷陷入昏迷，然而經消息誤傳、及斂財之人的惡意傳播，其在大馬家鄉的親人誤以為他已離世，十分緊張焦慮；在大馬駐紐約總領事館、大馬旅美聯誼會的接洽下，目前已找到住在醫院加護病房的他，雖然傷勢嚴重、但仍然活著。

67歲的邱志良，隻身來美30年，在紐約舉目無親，但在大馬還有妻子以及一雙兒女，自他離鄉後從未再見面；他現居於法拉盛，在康州一家日本餐館擔任廚師；本月15日上午11時30分左右，他在皇后區法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd)上步行時遭遇嚴重車禍。

日前在皇后區遭遇嚴重車禍的大馬籍華男邱志良。(馬來西亞旅美聯誼會提供)
日前在皇后區遭遇嚴重車禍的大馬籍華男邱志良。(馬來西亞旅美聯誼會提供)

根據警方報告，一輛由華人駕駛的轎車在Beech大道西向行駛，轉左進入凱辛納大道時撞到過馬路的邱志良；他被撞飛倒地時頭部嚴重衝擊地面，造成顱骨骨折，警方介入調查後，找到其工作的餐館，希望能聯繫到他的親人。

餐館員工將消息發布在社群媒體，希望其在大馬的家人看見後能主動聯繫，但消息被誤傳，不久後大馬媒體報導他在紐約遇車禍身亡；有詐騙集團看中斂財機會，在社群媒體上以其名義展開募款。

馬來西亞旅美聯誼會會長朱慧玲強調，19日已到曼哈頓的威爾康乃爾醫學院探望邱志良，醫生透露前一日他曾甦醒，但身體很虛弱，又陷入昏迷；X光圖顯示，他的頭部積血，目前要靠著氧氣筒呼吸，還未度過危險期，就算能夠康復，接下來可能也要在醫院休養很長時間。

朱慧玲氣憤表示，造謠的人變相在詛咒當事人，讓已相當難受的邱家人更加擔憂；目前邱志良的女兒已與聯誼會取得聯繫，表示很多親友得知「噩耗」受到很大驚嚇，遠隔萬里的邱家人也不知所措，假消息讓他們不堪其擾，希望能向外界澄清。

大馬旅美聯誼會目前也在幫助邱志良的女兒辦理簽證來美，將向醫院索取醫療紀錄，並與美國領事館溝通，希望能通融其盡早完成簽證申請，探望30年未見的父親；另外也警告斂財之人，盡快將非法取得的錢財退還。

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