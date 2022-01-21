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曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

記者張晨／紐約報導
貝烏在被攻擊後滿臉傷痕。(取自推特)
貝烏在被攻擊後滿臉傷痕。(取自推特)

去年11月在曼哈頓中城先鋒廣場(Herald Square)地鐵站被攻擊、搶劫的23歲亞裔女子貝烏(Bew Jirajariyawetch)，在華女高慧民(Michelle Go)被推下鐵軌致死後再次發聲，抨擊紐約市捷運治安亂象，若再置之不理，「將會有更多高慧民被無辜吞噬」。

在泰國出生長大的貝烏去年夏天才搬到紐約，她表示，紐約一直是自己心中的朝聖之地，作為模特的她，這裡的任何一種文化都讓她心生嚮往；但在生活僅僅幾個月後，就發生了幾乎讓她「一輩子也不敢再坐地鐵的可怕攻擊。」

2021年11月23日凌晨4時，貝烏在觀看完泰國裔歌手Daboyway的演唱會後乘地鐵回家，在站台候車時，遭一非洲裔男子從後勒住脖子，隨後拖拽至五米遠的樓梯間搶劫。在一分鐘的時間內，嫌犯不但觸摸貝烏私處，還對其腹部毆打數次；根據她提供的照片，被攻擊後她的臉布滿傷痕，血流至腿部。

在高慧民遇害案發生後，貝烏說，「我很傷心，我雖然也被打，但我是幸運的那個，我還活著，而她卻不是。」她抨擊紐約並沒有從一次次的攻擊案中吸取教訓，「這是不應該發生的，我不明白為什麼一切都沒有改變。」

貝烏律師帕內斯(Eric Parnes)也將矛頭指向了捷運系統，稱當局「忽視」了當事人遭受的攻擊以及她想阻止類似案件再次發生的警告。

帕內斯表示，不合理的政策助長了這種現象，因為這些政策沒有落實法律和秩序的基本概念，而把罪犯視做受害者對待。

貝烏的案件目前尚未逮捕任何人，但帕內斯稱市警的一名探員和地方檢察官辦公室最近就這個案子進行了對話。

貝烏在回憶案發經過時說，「我只慶幸自己還活著」，若再無人關心捷運治安，將會有更多無辜生命受到牽連；帕內斯也稱，不排除會對市府的「疏忽」發起訴訟。

本周開始，高慧民案引發了社會各界的關注，東岸和西岸接連舉行悼念活動；紐約市長亞當斯(Eric Adams)因此受到抨擊，他此前將人們對地鐵攻擊的擔憂斥為「對恐懼的感知」。

市警最新統計數據顯示，與2021年同期相比，2022年開始的兩周中，捷運犯罪飆升了65.5%，共發生了96起案件，而去年的紀錄是58起。

地鐵站 捷運 紐約市

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