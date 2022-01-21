罵少數族裔該死外國人 長島1男1女遭控罪

兩名火車乘客因歧視性騷擾少數族裔而被控仇恨犯罪。(取自推特)

「該死的外國人不要占領我們的國家」、「不繳稅」......兩名白人日前因涉嫌在長島鐵路 (LIRR)車廂內用歧視性語言辱罵並騷擾少數族裔乘客而遭到指控，罪名包括仇恨犯罪 以及危害兒童(child endangerment)，他們也雙雙被雇主開除。

負責紐約公共交通系統的大都會運輸署(MTA)證實，這兩位乘客為報住在長島Ronkonkoma的萊克曼(Justin Likerman)以及長島亨廷頓(Huntington)的狄薩洛(Kristen Digesaro)，19日下午已向警察自首，被指控包括仇恨犯罪及危害兒童在內的嚴重騷擾。

兩乘客因歧視性騷擾少數族裔而被控仇恨犯罪。(取自推特)

受害者艾達肯(Liz Edelkind)表示，當時她與丈夫、10歲的兒子等一夥人看完NBA紐約尼克(New York Knicks)隊在麥迪遜廣場花園 (Madison Square Garden)的比賽，搭乘長島鐵路回家，正詢問同車廂的一些乘客能否交換位置，或許是被她的口音以及膚色「刺激」，這對男女開始對她進行言語攻擊，說她是移民，不繳稅，在這個國家沒有權利，還大聲咒罵「該死的外國人不會占領我的該死的國家」(These f**king foreigners ain't taking over my f**king country)，還朝她扔啤酒瓶。

一位同車廂的乘客在社群媒體 上貼文指，嫌犯扔了啤酒瓶，還朝艾達肯及一行人說了「外國人」的字眼。

涉嫌仇恨犯罪的兩名乘客，已遭到所在公司開除，圖為該公司發布的開除聲明。(取自帝國豐田Instagram)

兩名嫌犯任職的「帝國豐田公司」(Toyota Empire)日前也發聲明，得知此事的第一時間，已將兩人停職，在完成調查後已開除他們，「在車廂內發生的一切，不能反映公司、其管理層及整個團隊」。