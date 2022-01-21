泰國女子 皇后區地鐵站遭鎖喉搶劫

該名男子涉嫌在皇后區的地鐵站前搶劫一名38歲的亞裔女子。(警方提供)

一名亞裔 女子日前在皇后區 格蘭德大道(Grand Ave.)地鐵站 遭一名陌生男子鎖喉攻擊，搶走1000元現金和她的護照後逃之夭夭；紐約市警日前發布嫌犯的通緝照片，並懸賞2500元，呼籲知情者提供線索。

根據市警110分局消息，一名38歲的亞裔女性於10日上午9時40分，在皇后區格蘭德大道地鐵站的入口處，遭到一名陌生男子的打劫；警方稱，這名男子靠近受害人後，先從背後用手臂鎖住她的脖子，隨後從她身上強行拿走裝有1000元現金與護照的錢包。

警方表示，受害人是一名來自泰國的旅客，受到嫌犯的攻擊後，並未受傷；警方指出，嫌犯得手後向皇后大道(Queens Boulevard)東向逃竄，尚未落網。

根據警方消息，嫌犯是一名皮膚較黑的中年男子，身高約6呎，體重在150到160磅之間，作案時穿黑色的外套、綠色的連帽衫與牛仔褲。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。