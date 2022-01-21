布碌崙66、72分局警民會 華人投訴不敢搭地鐵

布祿崙華人協會、轄管8大道的市警72、66分局20日舉行線上警民會議。(記者顏潔恩／攝影)

轄管布碌崙(布魯克林)8大道 的市警72、66分局20日舉行線上警民會議，不少華人 對曼哈頓地鐵推人落軌案件深表憂慮，不敢放心乘車；警員表示民眾在月台上一定要保持警覺，且不要站在黃線區域等車，遇到可疑的人應立即通報警方。

會議由布祿崙華人協會舉辦，66分局局長哈斯泰德(Jason Hagestad)、72分局局長卡斯特羅(Ernesto Castro)等上線，參與會議的華人超過200人。

不少華人指出，落軌命案發生後，特別是手無寸鐵的老人家害怕外出搭地鐵，連走在路上也擔心會被人推倒在地；他們擔心會被犯罪分子視為目標，遭到歧視或搶劫，在爭執過程中很容易受傷，這些恐懼已影響他們的日常生活，寧可待在家裡不出門。

兩位分局長均表示，已接到市警總局的指令，加派警員到地鐵月台、車廂內站崗；但更有效的方法是警民合作，民眾在地鐵站 內發現可疑的人時，可立即撥打911報警；候車人也要有危機意識，不要在黃線邊緣待著，時刻站在月台的中間處或是靠牆，直到地鐵完全停靠站台才移動。

也有民眾發現8大道遊民增多，部分店面遭到遊民騷擾，他們會衝進裡頭向顧客討錢，或是直接走到收銀機把錢搶走；居民也投訴，愈來愈多遊民在公寓樓下睡覺，被警方趕走後又返回，居民進出公寓十分不便。

警方表示，若民眾被遊民騷擾或是攻擊，都要第一時間報警，警員將會與市遊民服務局(DHS)專員前來接洽。