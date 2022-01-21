我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

5歲以下接種輝瑞疫苗 佛奇：最快下月批准

布碌崙66、72分局警民會 華人投訴不敢搭地鐵

記者顏潔恩／紐約報導
布祿崙華人協會、轄管8大道的市警72、66分局20日舉行線上警民會議。(記者顏潔恩／攝影)
布祿崙華人協會、轄管8大道的市警72、66分局20日舉行線上警民會議。(記者顏潔恩／攝影)

轄管布碌崙(布魯克林)8大道的市警72、66分局20日舉行線上警民會議，不少華人對曼哈頓地鐵推人落軌案件深表憂慮，不敢放心乘車；警員表示民眾在月台上一定要保持警覺，且不要站在黃線區域等車，遇到可疑的人應立即通報警方。

會議由布祿崙華人協會舉辦，66分局局長哈斯泰德(Jason Hagestad)、72分局局長卡斯特羅(Ernesto Castro)等上線，參與會議的華人超過200人。

不少華人指出，落軌命案發生後，特別是手無寸鐵的老人家害怕外出搭地鐵，連走在路上也擔心會被人推倒在地；他們擔心會被犯罪分子視為目標，遭到歧視或搶劫，在爭執過程中很容易受傷，這些恐懼已影響他們的日常生活，寧可待在家裡不出門。

兩位分局長均表示，已接到市警總局的指令，加派警員到地鐵月台、車廂內站崗；但更有效的方法是警民合作，民眾在地鐵站內發現可疑的人時，可立即撥打911報警；候車人也要有危機意識，不要在黃線邊緣待著，時刻站在月台的中間處或是靠牆，直到地鐵完全停靠站台才移動。

也有民眾發現8大道遊民增多，部分店面遭到遊民騷擾，他們會衝進裡頭向顧客討錢，或是直接走到收銀機把錢搶走；居民也投訴，愈來愈多遊民在公寓樓下睡覺，被警方趕走後又返回，居民進出公寓十分不便。

警方表示，若民眾被遊民騷擾或是攻擊，都要第一時間報警，警員將會與市遊民服務局(DHS)專員前來接洽。

地鐵站 華人 8大道

上一則

未在郵局申請多家庭住址 不少市民領不到免費檢測劑

下一則

紐約客談／對政黨失望可理解 轉投黨派需慎重

延伸閱讀

華社悼念馬耀泮、高慧民：我們只是不想死

華社悼念馬耀泮、高慧民：我們只是不想死
想去精神病院？推華女落軌遊民過堂 胡言亂語

想去精神病院？推華女落軌遊民過堂 胡言亂語
亞當斯首次坦言：我坐地鐵也擔憂 要求MTA改善

亞當斯首次坦言：我坐地鐵也擔憂 要求MTA改善
反對建造遊民所 法拉盛大聯盟成立

反對建造遊民所 法拉盛大聯盟成立

紐約市地鐵罪案愈演愈烈 MTA：嫌犯99.99%為逃票

紐約市地鐵罪案愈演愈烈 MTA：嫌犯99.99%為逃票

熱門新聞

涉嫌將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀。（紐約市警提供）

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

2022-01-15 22:45
宋迪豪(右)和妻子、兒子，是個幸福的三口之家。(友人提供)

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

2022-01-13 12:32
林Kerry。（警方提供）

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

2022-01-18 16:02
朴尚(左)脫下自己的外套想蓋在伊斯雷爾身上。(市警提供)

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

2022-01-13 16:00
紐約14日至17日將再次迎來超強的冬季風暴。（市長辦公室提供）

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

2022-01-14 13:44
目擊者回憶米雪兒‧吳被推下地鐵軌道的經過，表示一切都相當「不真實」。(取自領英頁面)

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

2022-01-17 14:49

超人氣

更多 >
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個
有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了
林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相

林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相