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「該死的外國人」 LIRR乘客辱罵少數族裔 被控仇恨犯罪

記者鄭怡嫣／紐約報導

「該死的外國人不會占領我們的國家」、「不繳稅」......兩名白人日前因涉嫌在長島鐵路(LIRR)車廂內用歧視性語言辱罵並騷擾少數族裔乘客而遭到指控，控罪包括仇恨犯罪以及危害兒童(child endangerment)，他們也雙雙遭到所屬公司開除。

負責紐約公共交通系統的大都會運輸署(MTA)證實，這兩位乘客，報住在長島Ronkonkoma的萊克曼(Justin Likerman)以及長島亨廷頓(Huntington)的狄薩洛(Kristen Digesaro)19日下午已向警察自首，被指控包括仇恨犯罪及危害兒童在內的嚴重騷擾。

受害者艾達肯(Liz Edelkind)表示，當時她與丈夫、10歲的兒子等一夥人看完紐約尼克(New York Knicks)隊在麥迪遜廣場花園 (Madison Square Garden)的比賽，搭乘長島鐵路回家，正詢問同車廂的一些乘客能否交換位置，或許是被她的口音以及膚色「刺激」，這對夫妻開始對她進行言語攻擊，說她是移民，不繳稅，在這個國家沒有權利，還大聲咒罵「該死的外國人不會占領我的該死的國家」(These f**king foreigners ain't taking over my f**king country)，還朝她扔啤酒瓶。

一位同車廂的乘客在社交媒體上貼文指，嫌犯扔了啤酒瓶，還朝艾達肯及一行人說了「外國人」的字眼。

除面臨指控外，兩嫌犯任職的「帝國豐田公司」(Toyota Empire)日前也發布聲明表示，得知此事的第一時間，已將兩人停職，在完成調查後已開除他們，「在車廂內發生的一切，不能反映公司、其管理層及整個團隊」。

長島鐵路 仇恨犯罪 大都會

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