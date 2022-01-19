未成年嫌犯手槍走火 射傷自己和警察

根據警方消息，一名屬於幫派 成員的未成年日前在與警方的對峙中因手槍走火，同時射傷自己及一名紐約市警的腿，警員已於19日出院，未成年嫌犯目前仍在院，但情況穩定。

影音：https://twitter.com/nycpba/status/1483697608141029377?s=21

(影音來源：紐約警察 仁愛協會)

警方表示，18日晚9時30分，在靠近布朗士 東187街的Lorriard Place，27歲的警員佩南(Kaseem Pennant)因16歲未成年的手槍走火而被射傷腿，隨後被送往聖巴拿巴醫院(St. Barnabas Hospital)，佩南19日早已經出院，警員同事在現場為他鼓掌。

警方還表示，當時，包括佩南在內的六名警員，接到任務去處理位於Lorriard Place的「一起失序人群」，這位16歲的幫派成員一直把手插在口袋，當警方屢次叫他伸出手時，遭到他的拒絕，並與警察發生肢體衝突，此時他的手槍走火，擊中了自己的左腹股溝，子彈穿過他的身體，又打中了佩南的右腿。

據悉，現場並無警員開槍，嫌犯身上的槍來自南卡州被盜的一把Sig Sauer9毫米的手槍，未成年嫌犯參與的幫派Reywey Crew，之前還曾在一場幫派混戰導致三名未成年的死亡。