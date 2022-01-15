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亞裔老婦遭狠推 民代促嚴查

記者牟蘭／紐約報導
崔英熙日前在於森林小丘被一名陌生男子推倒，面部多處受傷。(ABC視頻截圖)
崔英熙日前在於森林小丘被一名陌生男子推倒，面部多處受傷。(ABC視頻截圖)

一名75歲的亞裔老婦日前在皇后區街頭被一名男子惡意推倒受傷，警方稱，該男子為隨機作案；多位皇后區民選官員14日在社群媒體聲援受害者，要求警方嚴查此案。

影音來源：紐約市警

根據市警112分局消息，75歲的韓裔崔英熙(Younghee Choe，音譯)於12日下午1時30分，在位於森林小丘皇后大道交77大道附近，被一名陌生男子推倒，導致她的脖子與臉部有挫傷，被警方送往附近醫院救治，情況穩定。

崔英熙受訪時的畫面顯示，她的右眼被打青，鼻子附近也出現多處挫傷；她說，自己已記不清案發細節，只記得她外出時，被人推倒，隨後失去知覺，一度感覺她「幾乎要死了」，她否認對方想要搶劫她，更不清楚嫌犯攻擊她的原因。

案件發酵後，多位民選官員在推特上聲援崔英熙；皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示，他不希望在任何地區再出現類似的案件，「一年前我就說過，現在我要重申一遍，『停止仇恨亞裔』，我呼籲紐約市警仇恨調查小組介入，以仇恨犯罪偵辦此案」。

國會眾議員孟昭文，選區包括森林小丘的州眾議員海維斯(Andrew Hevesi)、市議員舒曼琳(Lynn Schulman)，及州眾議員羅森塔爾(Daniel Rosenthal)隨後發表共同聲明，「無原因且隨機在我們的選區內攻擊一名亞裔長者是絕不能被容忍的，我們已與112分局聯絡，要求當局嚴查這起案件，調查嫌犯作案動機，為受害人帶來司法正義」。

警方14日表示，當局尚未逮捕任何嫌犯；根據警方公布的通緝照片，嫌犯是一名非洲裔中年男性，皮膚較黑，作案時穿黑衣、黑褲，穿黑鞋，並戴黑色墨鏡。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密，並賞3500元通緝，

該名非洲裔男子攻擊亞裔老婦，被警方通緝。(紐約市警提供)
該名非洲裔男子攻擊亞裔老婦，被警方通緝。(紐約市警提供)

亞裔 眾議員 皇后區

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