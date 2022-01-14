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為100元槍殺19歲漢堡王店員 嫌犯落網控一級謀殺

記者張晨／紐約報導
為100元槍殺19歲曼哈頓快餐店員，格林落網被控一級謀殺。(市警提供)
為100元槍殺19歲曼哈頓快餐店員，格林落網被控一級謀殺。(市警提供)

近日在曼哈頓哈林區一家漢堡王內為搶劫100元而開槍打死19歲收銀員的嫌犯格林(Winston Glynn)被警方逮捕，並被控一級謀殺等多項重罪；因此案引發廣大的社會輿論，格林14日被押出警局時遭圍觀群眾大罵「垃圾、人渣」，而他則回擊道「這是為我們做了400年奴役應該付出的代價。」

警方表示，案件發生在9日晚凌晨12時50分左右，當時19歲的尼夫斯(Bayron-Nieves)在東116街和列剋星敦大道(Lexington Avenue)附近的一家漢堡王餐廳當收銀員，格林進入餐廳後，亮出槍並要現金。

市警在14日的記者會上表示，當格林試圖將現金從收銀機中取出時，一名經理和一名顧客進行了阻擋，他用槍托抽打了他們，打掉了經理的兩顆牙齒。

而此時，尼夫斯正在掙扎著打開第二個收銀機，但她因為沒有鑰匙所以未能即時打開，格林轉頭看向她，隨即開槍；警方稱，格林帶走了大約100元和經理手機，但尼夫斯卻因中槍送醫後死亡。

市長亞當斯(Eric Adams)當日也現身記者會，他表示，尼夫斯被槍殺一案凸顯了他的政府對公共安全的關注。

據悉，格林曾在2020年4月至12月期間在這家案發的快餐廳工作；他被捕後被控一級謀殺、搶劫、非法使用槍支和非法持有武器等重罪。

此案因格林得手後仍槍殺手無縛雞之力的少女而引發社會關注，當日他被帶出警局時有不少哈林區民眾在外圍觀；一些人大罵其「混蛋、垃圾、人渣。」；而格林也站在打開的車門前回擊，「x你們所有人！這是為我們做了400年奴隸，你們應該付出的代價。」

漢堡王 亞當斯 曼哈頓

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