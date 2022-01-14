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皇后區亞裔老嫗惡意被推倒地 民代籲嚴查此案

記者牟蘭／紐約報導
該名非洲裔男子攻擊亞裔老婦，被警方通緝。(紐約市警提供)
該名非洲裔男子攻擊亞裔老婦，被警方通緝。(紐約市警提供)

一名75歲的亞裔老婦日前於光天化日之下在皇后區的街頭被一名男子惡意推倒受傷，警方稱，該男子為隨機作案，發布嫌犯的照片，懸賞3500元通緝；案件發酵後，多位皇后區的民選官員14日在社群媒體發聲支持受害的老嫗，要求警方嚴查此案。

影音來源：紐約市警

根據市警112分局消息，75歲的韓裔崔英熙(Younghee Choe，音譯)於12日下午1時30分，在位於森林小丘皇后大道交77大道附近，被一名陌生男子推倒，導致她的脖子與臉部有挫傷，被警方送往附近醫院救治，情況穩定。

崔英熙受訪時的畫面顯示，她的右眼被打青，鼻子附近也出現多處挫傷；她說，自己已記不清案發細節，只記得她外出時，被人推倒，隨後失去知覺，一度感覺她「幾乎要死了」，她否認對方想要搶劫她，更不清楚嫌犯攻擊她的原因。

案件發酵後，多位民選官員在推特上聲援崔英熙；皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示，他不希望在任何地區再出現類似的案件，「一年前我就說過，現在我要重申一遍，『停止仇恨亞裔』，我呼籲紐約市警仇恨調查小組介入，以仇恨犯罪偵辦此案」。

國會眾議員孟昭文譴責這起惡性攻擊案件，要求市警112分局、選區包括森林小丘的市議員舒曼琳(Lynn Schulman)與州眾議員海維斯(Andrew Hevesi)關注此案，詳細調查嫌犯的作案動機。

孟昭文、海維斯、舒曼琳以及州眾議員羅森塔爾(Daniel Rosenthal)隨後發表共同聲明，支持受傷的崔英熙；聲明中稱，「無原因且隨機在我們的選區內攻擊一名亞裔長者是絕不能被容忍的，我們已與112分局聯絡，要求當局嚴查這起案件，為受害人帶來司法正義」。

警方14日表示，當局尚未逮捕任何嫌犯；根據警方公布的通緝照片，嫌犯是一名非洲裔中年男性，皮膚較黑，作案時穿黑衣、黑褲，穿黑鞋，並戴黑色墨鏡。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

崔英熙日前在於森林小丘被一名陌生男子推倒，面部多處受傷。(ABC視頻截圖)
崔英熙日前在於森林小丘被一名陌生男子推倒，面部多處受傷。(ABC視頻截圖)

亞裔 眾議員 皇后區

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