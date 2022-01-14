布碌崙未成年少女遭性騷擾 警緝1男

該名男子涉嫌在布碌崙性騷擾一名未成年女子，遭警方通緝。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)鄰近班森賀華人社區日前發生一起性騷擾 案，一名男子涉嫌在夜裡跟蹤一名未成年少女，趁人不注意時將她推倒在地，甚至把手伸到其裙子內；轄管當地的市警62分局目前發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方消息，該案件發生於11日晚10時30分，在位於19大道交60街處；一名17歲的少女當時走在返家的路上，未意識到後邊有一名男子在跟蹤；對方突然快步靠近她，接著將她推倒在地，然後將手伸到其裙子內觸摸。

警方表示，嫌犯隨後撒腿逃離現場，最後的身影出現在60街東向，受害者固然受到驚嚇，所幸沒有遭遇外傷；警方形容，嫌犯是一名膚色較深的成年男子，犯案時身穿灰色連帽外套、深色長褲、戴著黑色帽子。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。