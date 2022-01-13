推華男下地鐵 嫌逃逾半年落網

攻擊姜亮的嫌犯日前被捕，被控企圖謀殺罪；圖為姜亮。(本報檔案照)

35歲的華男姜亮去年5月在皇后區 長島市的地鐵站 內，被一名非洲裔男子推下站台，因列車員及時剎車，意外並未危及他的生命，但其右手骨折，縫了14針；攻擊這名男子的嫌犯潛逃逾六個月後，因在地鐵涉性騷被捕，皇后區檢方以企圖謀殺等多項罪名向其提告，若罪成，最高可囚25年。

根據警方消息，姜亮於去年5月24日上午7時45分在皇后大橋(Queensbridge)F站地鐵站內，被23歲的男子萊西(Ronald Lacey)推下鐵軌；警方稱萊西攻擊姜亮前，曾一度喃喃自語，警方以仇恨犯罪偵辦此案，但調查後顯示，萊西為隨機作案。

法院消息顯示，姜亮被推下地鐵站後，一度失去知覺，因列車員及時剎車，地鐵沒有撞到受害者人，才挽救了他的性命，但受害人也因此次意外，導致右手骨折，臉上也有多處挫傷。

萊西在犯案後逃之夭夭，他因於去年12月8日在曼哈頓 地鐵站內涉嫌非法一名31歲女性的臀部，再次被警方通緝，本月5日被捕，在曼哈頓刑事法院過堂，被控性騷擾，同一日被皇后區檢方室以五項二級企圖謀殺、一級攻擊、一級威脅他人安全與二級騷擾的等罪名，但未涉及仇恨犯罪。

法官哈特曼(Danielle Hartman)鑒於被告涉及的罪行，裁定其不得保釋；若罪成，萊西將面臨最高達25年的監禁。

據悉，姜亮2004年從中國浙江省來美打工，疫情前曾靠開出租車謀生，疫情爆發後，他做散工維持家計，案發當天，他準備坐車前往曼哈頓14街上班；他首次接受警方詢問時，曾表示不認識嫌犯，但受訪時改口稱，他與嫌犯之前熟稔，因舉辦嫌犯及其同夥，遭到對方的報復。

但姜亮的母親表示，兒子曾因嚴重騷擾被送往移民監獄，精神受創；萊西被捕後，姜母對警方和案發時的好心人表示感謝。